David Silva tỏa sáng tại Hong Kong

Ở trận đấu đầu tiên sau quãng thời gian dài vắng bóng, Silva được trao cơ hội ra sân đối đầu Hong Kong Rangers. Không mất nhiều thời gian để cựu tiền vệ Man City chứng minh đẳng cấp. Phút 56, khi hai đội đang hòa nhau, Silva bước lên thực hiện quả phạt đền và bình tĩnh đưa bóng vào góc thấp bên trái khung thành, giúp Supreme Sha Tin vượt lên dẫn trước.

Silva thi đấu tổng cộng 84 phút và được trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận. Đáng tiếc, Supreme Sha Tin không thể bảo toàn lợi thế khi để đối thủ gỡ hòa, khép lại cuộc đối đầu với tỷ số 1-1. Kết quả này khiến đội bóng của Silva tiếp tục đứng thứ 9 trong tổng số 12 đội tại giải đấu hàng đầu Hong Kong.

Silva thắng giải Cầu thủ hay nhất trận.

Silva từng tuyên bố giải nghệ vào năm 2023 sau khi khép lại sự nghiệp tại Real Sociedad. Tuy nhiên, tháng trước, cựu tuyển thủ Tây Ban Nha gây bất ngờ khi thông báo trở lại thi đấu, gia nhập Supreme Sha Tin, CLB đang chơi tại giải vô địch quốc gia Hong Kong.

Điều khiến thương vụ gây chú ý nằm ở thời hạn rất ngắn. Silva không ký hợp đồng cho cả mùa, cũng không trở lại với mục tiêu thi đấu chuyên nghiệp lâu dài. Anh chỉ dự kiến chơi một trận, sau khi kiểm tra thể lực và tập luyện cùng đội.

Khi được hỏi về quyết định gia nhập Supreme Sha Tin, Silva cho biết sự lựa chọn không xuất phát từ tiền bạc, mà vì tình cảm với thành phố này.

Trong sự nghiệp lẫy lừng, Silva có 309 lần khoác áo Man City, giành 11 danh hiệu lớn, bao gồm nhiều chức vô địch Premier League. Ở cấp độ đội tuyển, ông có 125 lần ra sân cho Tây Ban Nha, góp công vào giai đoạn hoàng kim của bóng đá nước này.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.