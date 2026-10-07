David Guetta lần thứ sáu được vinh danh là DJ số 1 thế giới

David Guetta tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của làng nhạc điện tử khi lần thứ sáu giành ngôi quán quân Top 100 DJ do DJ Mag tổ chức. Thành tích này giúp nam DJ người Pháp thiết lập kỷ lục mới và trở thành nghệ sĩ có số lần chiến thắng nhiều nhất trong lịch sử cuộc bình chọn danh giá.

Kết quả Top 100 DJ 2026 được công bố tại [UNVRS] ở Ibiza, trong sự kiện quy tụ đông đảo tên tuổi hàng đầu của dòng nhạc dance. Cuộc bình chọn năm nay tiếp tục cho thấy sức hút toàn cầu của EDM khi nhận được các lá phiếu hợp lệ đến từ 234 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với David Guetta, chiến thắng thứ sáu càng trở nên đặc biệt khi diễn ra sau một năm hoạt động đầy ấn tượng. Nam DJ ghi nhận thêm 5 tỷ lượt stream và trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử sở hữu 22 ca khúc từng đứng đầu bảng xếp hạng US Dance Airplay.

Chia sẻ sau khi được xướng tên, David Guetta cho biết việc trở thành nghệ sĩ đầu tiên sáu lần chiến thắng Top 100 DJ là một khoảnh khắc đáng kinh ngạc. Theo anh, thành công này cũng phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ của nhạc dance trong những năm qua.

“Giờ đây, các DJ đang biểu diễn tại các sân vận động, những nơi trước đây chỉ dành cho các nghệ sĩ nhạc pop và rock nổi tiếng nhất”, Guetta nói.

Đáng chú ý, lễ công bố năm nay diễn ra tại [UNVRS] - câu lạc bộ vừa đi vào hoạt động nhưng đã nhanh chóng tạo dấu ấn khi được vinh danh là Câu lạc bộ số 1 thế giới ngay trong năm đầu tiên.

Bên cạnh David Guetta, Top 100 DJ 2026 cũng chứng kiến nhiều chiến thắng đáng chú ý. Charlotte de Witte tiếp tục khẳng định vị thế trong dòng techno khi giành danh hiệu DJ Techno số 1 thế giới. Indira Paganotto trở thành người đầu tiên nhận giải DJ Psy số 1 thế giới, trong khi bộ đôi Dimitri Vegas & Like Mike được vinh danh là Nhóm DJ số 1 thế giới.

Bảng xếp hạng năm nay cũng ghi nhận sự thăng hạng của nhiều nghệ sĩ. Anyma vươn lên vị trí thứ ba, tiếp tục củng cố vị thế của một trong những gương mặt nổi bật nhất thế hệ DJ mới. Fred again.. tăng mạnh lên vị trí thứ 16, trong khi Josh Baker - ngôi sao house đến từ Anh - trở thành Nghệ sĩ mới có thứ hạng cao nhất khi đứng ở vị trí thứ 40.

Không chỉ tôn vinh những tên tuổi thành công nhất trong âm nhạc điện tử, Top 100 DJ 2026 còn tiếp tục gắn với hoạt động cộng đồng thông qua quan hệ hợp tác với Bridges for Music. Chương trình năm nay đã gây quỹ 120.000 bảng Anh, hỗ trợ việc học tập của 120 sinh viên tại một học viện âm nhạc ở Langa, Nam Phi.

Với lần thứ sáu lên ngôi, David Guetta không chỉ tiếp tục giữ vị trí biểu tượng của EDM mà còn cho thấy sức sống ngày càng lớn của văn hóa DJ trên sân khấu âm nhạc toàn cầu.