Theo thông tin từ tờ Daily Mail, cựu danh thủ David Beckham đã chính thức nộp đơn khởi kiện sau khi phát hiện các dòng nước hoa mang tên anh được đem bày bán tại các trạm xăng cũng như chuỗi cửa hàng giá rẻ Poundland.

Các tài liệu pháp lý nộp tại Mỹ cho biết DB Ventures - công ty được thành lập để quản lý hoạt động kinh doanh, thương hiệu và quyền thương mại của Beckham - đã "sốc và thất vọng" khi phát hiện nước hoa David Beckham được bày bán tại trạm xăng.

Phía công ty đặt câu hỏi: "Làm thế nào chuyện này có thể xảy ra?", sau đó cho rằng nguyên nhân xuất phát từ "sự tuyệt vọng và lòng tham".

David Beckham kiện đối tác lâu năm. Ảnh: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Đội ngũ luật sư lên tiếng cáo buộc Coty đã tự ý tuồn khoảng 24 triệu USD hàng hóa mang thương hiệu Beckham ra thị trường thông qua các kênh phân phối chưa hề được cấp phép. Luật sư cho rằng bày bán nước hoa David Beckham tại trạm xăng gây ảnh hưởng đến hình ảnh cao cấp của anh.

Tài liệu pháp lý nêu rõ: "Coty phân phối nước hoa David Beckham thông qua chuỗi bán lẻ giá rẻ Poundland, khiến sản phẩm được bán với mức giá tại các cửa hàng đồng giá và gắn thương hiệu David Beckham với những mặt hàng giảm giá, bình dân".

Các luật sư của cựu đội trưởng tuyển Anh đặc biệt nhấn mạnh đến vị thế "biểu tượng toàn cầu" của thân chủ, đồng thời khẳng định Beckham là "một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng và mang tính biểu tượng nhất trong lĩnh vực thời trang thể thao và kinh doanh", bên cạnh việc nhắc lại tước Hiệp sĩ mà anh được phong tặng vào năm 2025.

Bày bán nước hoa David Beckham tại trạm xăng gây ảnh hưởng đến hình ảnh cao cấp của anh. Ảnh: David Beckham

Theo các luật sư, thương hiệu nổi tiếng toàn cầu của Beckham gắn liền với sự xuất sắc. Anh đã dành nhiều thập kỷ để xây dựng và duy trì hình ảnh cao cấp của mình.

Phía Beckham yêu cầu bồi thường và thanh toán thiệt hại tổng cộng 41 triệu USD. Ngoài ra, các luật sư còn cáo buộc Coty kê khai thiếu doanh thu 123 triệu USD, khiến DB Ventures bị thất thoát 6 triệu USD tiền bản quyền đáng lẽ được nhận.

Trước đó, Beckham từng duy trì mối quan hệ hợp tác bền chặt nhiều năm với Coty, nơi hiện đang sản xuất tới 45 dòng nước hoa mang tên cựu danh thủ với mức giá bán lẻ rơi vào khoảng 20 bảng Anh (tương đương 26,42 USD) mỗi chai.

Beckham từng duy trì mối quan hệ hợp tác bền chặt nhiều năm với Coty. Ảnh: Coty

Năm 2025, Authentic Brands Group - công ty sở hữu quyền đối với tên tuổi và thương hiệu Beckham - đã liên hệ với đối thủ của Coty là Interparfums để chuyển nhượng giấy phép kinh doanh nước hoa. Thỏa thuận được công bố vào tháng 1 và dự kiến có hiệu lực từ tháng 1/2027.

Trong quãng thời gian chờ đợi quá trình chuyển giao diễn ra, Beckham ngày càng tỏ ra bất mãn với phương thức Coty phân phối các dòng nước hoa mang tên mình vì cho rằng điều này đang làm sụt giảm giá trị thương hiệu. Vụ kiện đã được đệ trình lên Tòa án Tối cao bang New York, trong khi phía Coty cũng đã gửi văn bản phản hồi nhằm đề nghị tòa án bác bỏ đơn kiện này.

Công ty phủ nhận nước hoa Beckham từng được bán tại Poundland và khẳng định có quyền quyết định hệ thống phân phối sản phẩm. Theo Coty, vụ kiện thực chất là nỗ lực tạo cớ để DB Ventures chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, chuyển sang hợp tác với Interparfums dù thỏa thuận hiện tại còn hiệu lực đến năm 2028. Phía Coty lập luận rằng DB Ventures không có quyền đòi hỏi Coty Germany từ bỏ các quyền lợi hợp đồng đang có hiệu lực mà không đưa ra bất cứ khoản đền bù thỏa đáng nào.

Hồ sơ vụ kiện cũng tiết lộ những điều khoản ưu đãi Beckham được hưởng theo hợp đồng cấp phép năm 2016. Coty có trách nhiệm chi trả vé máy bay hạng nhất, ăn uống và khách sạn cho Beckham, hai người đi cùng cùng một nhân viên an ninh trong các chuyến quảng bá. Mỗi ngày quảng bá không kéo dài quá sáu giờ, kể cả thời gian làm tóc và trang điểm. Mức tiền bản quyền Beckham được hưởng là 7%.