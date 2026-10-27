David Beckham kiếm được bao nhiêu tiền từ bán nước hoa?

Theo Daily Mail, báo cáo tài chính mới nhất cho thấy các dòng sản phẩm nước hoa và thương hiệu cao cấp của David Beckham đạt doanh thu 6,3 triệu bảng Anh trong năm qua, thu về khoản lợi nhuận lên tới 5,4 triệu bảng. Bình quân mỗi ngày, thương hiệu này kiếm về khoảng 17.250 bảng Anh (hơn 22.000 USD).

Seven Global LLP - công ty quản lý bản quyền thương hiệu của Beckham - hiện nắm giữ 7,9 triệu bảng Anh tiền mặt cùng khối tài sản trị giá 10,4 triệu bảng Anh.

David Beckham sở hữu khối tài sản vượt mốc 1 tỷ bảng Anh. Ảnh: Reuters.

"Bất kỳ ai từng gặp David đều biết anh ấy có mùi hương cuốn hút thế nào. Vì vậy, việc dòng nước hoa của anh ấy được ưa chuộng không có gì bất ngờ. Người hâm mộ dường như luôn muốn có mùi hương giống David", một người bạn của cựu sao MU chia sẻ.

Ra mắt từ những năm 2000, bộ sưu tập nước hoa của Beckham hiện sở hữu nhiều dòng sản phẩm đắt khách như Instinct, Classic Blue, True Instinct hay Classic Homme, với giá bán dao động từ 12 đến 50 bảng Anh.

Bên cạnh nước hoa, Seven Global LLP còn quản lý hợp tác kinh doanh kính mắt Eyewear by David Beckham cùng tập đoàn Safilo, đồng thời duy trì các chiến dịch đại sứ thương hiệu đắt giá cho Tudor, Biotherm Homme, Breitling hay Gillette.

Đại diện doanh nghiệp khẳng định các hoạt động tiếp thị và nhượng quyền thương mại toàn cầu của David Beckham tiếp tục phát triển bền vững, mang lại nguồn thu ổn định trong dài hạn. Trong khi thương hiệu thời trang của bà xã Victoria Beckham vừa mới báo lãi lần đầu sau 18 năm, các thương hiệu gắn liền với tên tuổi David Beckham vẫn duy trì đà tăng trưởng vượt trội.

Trước đó, cựu danh thủ Anh cũng thu về khoản tiền khổng lồ 38 triệu bảng Anh chỉ trong chưa đầy một năm. Một phần đáng kể trong số tiền này đến từ loạt hợp đồng quảng cáo béo bở gắn với World Cup mùa hè vừa qua.

Cụ thể, báo cáo tài chính mới công bố cho thấy công ty DRJB Holdings của cựu ngôi sao sân cỏ đạt lợi nhuận 50 triệu bảng Anh trong năm tài chính kết thúc vào tháng 12/2025. Doanh nghiệp này có một nửa cổ phần thuộc sở hữu của công ty Mỹ Authentic. Trong năm 2026, công ty đã chi trả cổ tức lần lượt 38,9 triệu bảng Anh và 46,6 triệu bảng Anh cho các cổ đông. Nhờ đó, cá nhân Beckham nhận được hơn 38 triệu bảng Anh.

Ngoài ra, ngôi sao bóng đá còn có hợp đồng dài hạn với các thương hiệu khổng lồ như McDonald's và Pepsi. Theo nguồn tin, đây là giai đoạn làm ăn phát đạt của thương hiệu Beckham, với doanh thu tại Mỹ vượt mốc 100 triệu USD (tương đương 75 triệu bảng Anh).