David Beckham khổ sở vì vợ 'ăn cùng một món suốt 25 năm'

Victoria Beckham duy trì chế độ ăn gồm cá nướng và rau củ hấp suốt 25 năm. Ảnh: victoriabeckham/Instagram.

Ở tuổi 52, Victoria Beckham vẫn thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài trẻ trung và vóc dáng thon gọn. Một trong những yếu tố có thể góp phần tạo nên diện mạo này là chế độ ăn uống.

Theo chia sẻ của chồng bà, cựu danh thủ David Beckham, Victoria đã ăn những món gần như giống nhau trong suốt 25 năm qua.

"Thật không may, tôi kết hôn với một người đã ăn cùng một món trong 25 năm qua", David Beckham, 51 tuổi, chia sẻ trong chương trình podcast River Cafe Table 4 năm 2022.

Ông cho biết kể từ khi quen Victoria, bà chỉ ăn cá nướng và rau củ hấp, rất hiếm khi thay đổi thực đơn.

Trước lời nhận xét của chồng, Victoria Beckham từng phản hồi trong cuộc phỏng vấn với Vogue Australia rằng ông khiến bà nghe có vẻ nhàm chán. Theo bà, điều David thực sự muốn nói là ông chưa từng gặp ai có kỷ luật trong chuyện ăn uống như vợ mình.

Trong bữa ăn hàng ngày, Victoria ưu tiên các thực phẩm chứa chất béo có lợi cho sức khỏe như cá, quả bơ và các loại hạt. Món ăn giúp bà cảm thấy thoải mái nhất lại khá đơn giản là một lát bánh mì nguyên cám không thêm nguyên liệu, chỉ rắc chút muối.

"Tôi thường làm mọi thứ khá cực đoan, dù là ăn uống, tập luyện, uống đồ uống có cồn hay kiêng rượu", bà chia sẻ.

Cách ăn uống của Victoria Beckham có nhiều điểm tương đồng với chế độ ăn Địa Trung Hải, vốn lấy cảm hứng từ ẩm thực truyền thống ở những nơi như miền nam Italy, Hy Lạp và Tây Ban Nha, theo New York Post.

Chế độ này ưu tiên rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, cá và chất béo có lợi cho sức khỏe. Trong khi đó, thịt đỏ và thực phẩm chứa nhiều đường bổ sung thường xuất hiện ít hơn trong thực đơn.

Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn Địa Trung Hải có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, chẳng hạn giảm nguy cơ mắc bệnh tim, cải thiện mức cholesterol và hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Một số nghiên cứu cũng ghi nhận chế độ ăn này có thể giúp giảm nguy cơ mắc tiểu đường type 2 và một số loại ung thư. Bên cạnh đó, nó có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng và duy trì sức khỏe não bộ khi tuổi tác tăng lên.

Ở tuổi 52, Victoria Beckham vẫn chú trọng ăn uống và tập luyện để duy trì vóc dáng. Ảnh: @victoriabeckham/Instagram.

Trước đây, Victoria từng tiết lộ với trang Net-A-Porter rằng bà ăn khá nhiều trái cây. Tuy nhiên, bà đã phải giảm lượng trái cây tiêu thụ vì cảm thấy đầy bụng sau khi ăn.

Đối với đồ uống, Victoria cho biết một vài ly rượu vang đỏ là cách bà tự thưởng cho bản thân. Loại rượu này vốn thường xuất hiện trong văn hóa ẩm thực Địa Trung Hải, chủ yếu được dùng cùng bữa ăn với lượng vừa phải. Ngoài ra, cựu thành viên Spice Girls cũng yêu thích tequila (loại rượu mạnh của Mexico).

Không chỉ chú ý đến các bữa ăn, Victoria Beckham còn duy trì một lịch trình khá nghiêm ngặt vào buổi sáng.

Trong cuộc phỏng vấn, bà cho biết việc đầu tiên mình làm sau khi thức dậy là uống ba thìa canh giấm táo, sau đó dùng một cốc nước nóng pha chanh và uống nhiều tách cà phê.

Một số nghiên cứu cho thấy giấm táo có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cân nặng trong những điều kiện nhất định. Tuy nhiên, bằng chứng về hiệu quả giảm cân vẫn còn hạn chế, đồng thời việc uống giấm không pha loãng có thể gây hại cho men răng và kích ứng đường tiêu hóa.

Nước chanh là một cách bổ sung nước cho cơ thể, đồng thời cung cấp vitamin C. Các hợp chất citrate trong chanh cũng có thể giúp giảm nguy cơ hình thành một số loại sỏi thận ở những người phù hợp.

Trong khi đó, việc uống cà phê với lượng vừa phải có liên quan đến một số lợi ích đối với sức khỏe gan và quá trình chuyển hóa. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận mối liên hệ giữa thói quen này với nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính thấp hơn.

Dù vậy, những lợi ích được ghi nhận trong nghiên cứu không có nghĩa các loại đồ uống trên đều mang lại hiệu quả giống nhau cho mọi người. Chế độ ăn cân bằng và thói quen sinh hoạt phù hợp vẫn đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe.

Nhìn lại cuộc hôn nhân với Victoria, David Beckham cho biết ông chỉ nhớ một lần vợ phá lệ trong chuyện ăn uống. Đó là khi bà mang thai con gái út Harper, hiện 15 tuổi.

"Đó là một trong những buổi tối yêu thích của tôi", David hài hước kể lại. Cựu danh thủ nói ông không còn nhớ chính xác vợ đã ăn món gì, nhưng chắc chắn bà chưa từng ăn lại món đó kể từ lần ấy.

Vóc dáng thon gọn của Victoria Beckham ở tuổi 52. Ảnh: @victoriabeckham/Instagram.