David Beckham gây chú ý với loạt ảnh mới giữa ồn ào gia đình

David Beckham mới đây chia sẻ trên Instagram hình ảnh bản thân cởi trần, thưởng thức cà phê buổi sáng trên ban công tại New York. Ở tuổi 51, cựu đội trưởng tuyển Anh vẫn duy trì vóc dáng gọn gàng, cơ bắp rõ nét, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

David Beckham chia sẻ hình ảnh bản thân ở tuổi 51. Ảnh: Instagram nhân vật

Không lâu sau đó, Beckham tiếp tục đăng tải hình ảnh dùng bữa tối tại quận Brooklyn. Địa điểm này được truyền thông Anh nhắc đến trong mối liên hệ với câu chuyện gia đình, bởi đây là nơi gắn với kỷ niệm Victoria Beckham phát hiện mình mang thai con trai đầu lòng.

Một số tờ báo Anh cho rằng việc lựa chọn địa điểm này có thể mang ý nghĩa gợi nhớ đến gia đình, trong bối cảnh quan hệ giữa David Beckham và Brooklyn chưa có dấu hiệu hàn gắn. Tuy nhiên, cựu danh thủ chưa đưa ra tuyên bố nào xác nhận thông điệp đằng sau những hình ảnh được chia sẻ.

Mâu thuẫn giữa Brooklyn và bố mẹ trở nên công khai sau những tuyên bố gây chú ý trên mạng xã hội. Brooklyn cáo buộc David và Victoria kiểm soát câu chuyện về gia đình trước truyền thông, đồng thời khẳng định không muốn hòa giải theo cách mà anh cho là không phù hợp. Anh cũng đề cập đến những bất đồng liên quan đến mẹ trong đám cưới của mình.

David Beckham và con trai cả Brooklyn đang có những mâu thuẫn chưa thể hàn gắn

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Brooklyn được cho là đã yêu cầu bố mẹ chỉ liên lạc với anh thông qua luật sư và không gắn thẻ anh trên mạng xã hội. Đến tháng 6, việc Brooklyn vắng mặt tại buổi lễ David Beckham được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood càng khiến những đồn đoán về rạn nứt gia đình thu hút sự chú ý.

Gần đây, Brooklyn tiếp tục trở thành tâm điểm khi xuất hiện với chiếc áo phông in dòng chữ “It’s not clocking to you”, có thể hiểu là lời mỉa mai nhắm đến những người chưa nhận ra vấn đề. Chi tiết này tiếp tục làm dấy lên nhiều bàn luận trên mạng xã hội về những bất đồng trong gia đình Beckham.

Gia đình Beckham vẫn chưa thể hàn gắn với nhau sau những ồn ào trước truyền thông ↵

Trong bối cảnh đó, loạt ảnh mới của David Beckham tại New York được một bộ phận truyền thông diễn giải như động thái gợi nhắc về gia đình. Dù vậy, khi chưa có xác nhận từ người trong cuộc, ý nghĩa thực sự đằng sau những hình ảnh này vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán.