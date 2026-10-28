David Beckham gây chú ý với hình ảnh 'bỏ phố về quê', trồng rau nuôi gà

Là một trong những cặp đôi quyền lực nhất làng giải trí - thể thao thế giới, David Beckham và Victoria Beckham đã quá quen thuộc với ánh đèn sân khấu, những sự kiện xa hoa cùng cuộc sống xa xỉ. Thế nhưng, phía sau hào quang danh vọng, vợ chồng cựu danh thủ lại tìm thấy niềm vui trong những điều bình dị từ việc chăm sóc vườn rau, nuôi gà, thu hoạch trứng và làm mật ong giữa vùng quê yên bình của nước Anh.

Đáng chú ý, khu trang trại trị giá khoảng 12 triệu bảng Anh (hơn 350 tỷ đồng) tại Cotswolds không chỉ là chốn nghỉ dưỡng, mà còn là khoảng trời riêng để gia đình Beckham tạm gác nhịp sống hào nhoáng, tận hưởng những phút giây gần gũi với thiên nhiên. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh điền viên tưởng chừng viên mãn ấy, cuộc sống của gia đình nổi tiếng vẫn tồn tại những khoảng lặng, đặc biệt là mối bất hòa chưa được hóa giải với con trai cả Brooklyn Beckham.

Gia đình Beckham thi thoảng lại "bỏ phố về quê".

Điều đáng nói, Cotswolds vốn nổi tiếng với những ngôi nhà đá màu mật ong cổ kính và cảnh quan thiên nhiên trập trùng. Tại đây, vợ chồng Beckham đã biến không gian sống thành một trang trại sinh thái thu nhỏ. Cựu tiền vệ huyền thoại của Manchester United không ngần ngại cởi bỏ hình ảnh lịch lãm thường thấy để xắn tay áo, đi ủng cao su và trở thành một người làm nông thực thụ.

David Beckham dành hàng giờ đồng hồ để chăm sóc khu vườn rộng lớn do chính tay mình quy hoạch. Danh mục cây trồng của anh vô cùng phong phú, từ các loại rau xanh đắt giá như cải kale, đến các gia vị mộc mạc như hành tây, tỏi, thảo mộc, cho tới những cây ăn quả như mận và vô số loài quả mọng. Những đoạn video ngắn do chính anh hoặc bà xã Victoria ghi lại cảnh cựu danh thủ bận rộn tưới cây, nhổ cỏ hay háo hức khoe những củ hành tươi mới thu hoạch đã nhanh chóng gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt yêu thích bởi sự gần gũi và chân thật.

Hình ảnh thu hoạch nông sản của Beckham.

Không chỉ dừng lại ở việc trồng trọt, cuộc sống điền viên của Beckham còn thêm phần sinh động nhờ khu vực chăn nuôi. Một chuồng gà đậm chất thôn quê đã trở thành góc nhỏ yêu thích nhất của anh. David chăm chỉ duy trì thói quen thức dậy sớm mỗi sáng để cho gà ăn, dọn dẹp chuồng trại và thu nhặt những quả trứng tươi. Chưa dừng lại ở đó, cựu danh thủ còn tự tay xây dựng hệ thống nuôi ong nghệ thuật để thu hoạch mật ong tự nhiên. Anh hào hứng tạo ra những hũ mật mang thương hiệu cá nhân để dành tặng bạn bè và người thân như một món quà tinh thần quý giá.

Lối sống hòa mình vào thiên nhiên này không đơn thuần là một sở thích lúc an nhàn, mà còn nơi cân bằng và chữa lành tâm hồn đối với gia đình siêu sao quốc tế. Đứng ở đỉnh cao danh vọng và luôn là tâm điểm săn đón của truyền thông suốt nhiều thập kỷ, không gian yên bình tại Cotswolds chính là nơi giúp cả gia đình tái tạo năng lượng. Việc tự tay chuẩn bị những bữa ăn gia đình từ chính nguồn thực phẩm sạch, hữu cơ do chính mình vun trồng đã trở thành sợi dây gắn kết bền chặt giữa các thành viên nhà Becks.

Nhìn vào cuộc sống hiện tại của David và Victoria Beckham, sự xa xỉ không đến từ những xa hoa lộng lẫy, mà đến từ sự tự do, bình yên và niềm vui tự tay kiến tạo nên những giá trị xanh giữa thiên nhiên tĩnh lặng.

Tháng 6 vừa qua, Beckham được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood với ngôi sao mang tên mình, ghi nhận những đóng góp trong việc thúc đẩy sự phát triển và phổ biến của bóng đá tại Mỹ. Trước đó, năm ngoái, anh được Vua Charles III phong tước Hiệp sĩ nhằm ghi nhận những cống hiến cho thể thao và các hoạt động cộng đồng, theo Daily Mail.

Dù gặt hái nhiều thành tựu trong sự nghiệp và được vinh danh trên nhiều lĩnh vực, cuộc sống riêng của Beckham thời gian gần đây lại không hoàn toàn êm ả. Mối quan hệ giữa gia đình anh và vợ chồng con trai cả Brooklyn Beckham vẫn căng thẳng, trong khi những bất đồng giữa hai bên chưa có dấu hiệu được hóa giải.

David Beckham nổi tiếng là một trong những chân sút phạt xuất sắc nhất lịch sử bóng đá, từng hai lần được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA. Năm 2004, anh là cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới và dẫn đầu lượt tìm kiếm thể thao trên Google trong hai năm 2003, 2004. Vợ anh, Victoria Beckham, cũng là biểu tượng thời trang quốc tế, sở hữu thương hiệu riêng có mặt tại hơn 100 quốc gia. Sau 26 năm bên nhau, cặp đôi có bốn người con: Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper.