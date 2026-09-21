David Beckham gây chú ý, hé lộ một góc biệt thự

David Beckham vốn thường xuất hiện với hình ảnh lịch lãm, gắn với bóng đá, thời trang và cuộc sống xa hoa. Thế nhưng ở một góc khác, gia đình Beckham cũng có những thú vui rất đời thường, trong đó có việc nuôi gà.

Những hình ảnh về đàn gà cho thấy chúng được nuôi trong không gian ngoài trời khá rộng rãi, có nhiều khoảng xanh để đi lại và kiếm ăn. Không bị bó hẹp trong một khu chuồng nhỏ, những chú gà có thể thoải mái di chuyển giữa thiên nhiên, tạo nên một khung cảnh mang đậm chất điền viên.

Việc cho gà tiếp cận không gian ngoài trời cũng giúp chúng có cơ hội thể hiện những hành vi tự nhiên như đi lại, bới đất, kiếm ăn và tương tác với nhau. Đây cũng là mô hình chăn nuôi được nhiều người yêu thích bởi tạo cảm giác gần gũi với tự nhiên hơn.

Nhìn đàn gà thong thả đi lại giữa khoảng sân xanh, người ta dễ hình dung một nhịp sống rất khác phía sau những hình ảnh hào nhoáng thường thấy của gia đình Beckham. Một ngày ở điền trang có thể không chỉ là những buổi tập thể thao hay những cuộc gặp gỡ sang trọng, mà còn có những khoảnh khắc rất bình thường như chăm sóc cây cối, vật nuôi và tận hưởng không gian ngoài trời. Phụ Nữ Mới thông tin.

Có lẽ chính những chi tiết giản dị như vậy lại khiến cuộc sống của các gia đình nổi tiếng trở nên thú vị hơn. Bởi phía sau những biệt thự, trang phục đắt tiền hay những chuyến du lịch xa hoa, họ vẫn có thể tìm thấy niềm vui từ những điều rất đỗi quen thuộc.

Về biệt thự này, thông tin trên Ngôi sao cho biết: Trong bộ phim tài liệu mới nhất của Netflix mang tên Beckham, căn nhà ở Cotswold (Anh) của cặp vợ chồng quyền lực đã được tiết lộ cận cảnh đến đông đảo công chúng.

Vào tháng 12 năm 2016, vợ chồng Beck - Vic đã mua lại một khu nhà kho cũ với giá 6,15 triệu bảng (182,6 tỷ đồng) rồi sau đó cải tạo lại thành khu nghỉ dưỡng có thêm các không gian khác như: phòng xông hơi, bể ngâm, sân bóng, phòng gym,... Theo truyền thông quốc tế, ước tính dinh thự nhà David Beckham hiện có giá trị khoảng 12 triệu bảng Anh (tương đương hơn 357 tỷ VNĐ).

Căn nhà được làm bằng đá và mang đậm phong cách cổ điển.

Cơ ngơi của gia đình Beckham được thiết kế theo phong cách cổ điển với chất liệu xây dựng chính là đá, xung quanh có thêm khoảng sân vườn rộng thênh thang với thảm cỏ xanh mướt. Không những vậy, căn nhà còn có một bể bơi ngoài trời và sân bóng cỡ nhỏ phục vụ cho nhu cầu vui chơi của các thành viên trong gia đình.

Trên mạng xã hội, các thành viên trong gia đình thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường trong căn biệt thự khiến dân tình không khỏi xuýt xoa trước diện tích rộng lớn cũng như thiết kế độc đáo của ngôi nhà.

Một vài hình ảnh trong và ngoài căn nhà được các thành viên trong gia đình tiết lộ.

Dinh thự của nhà Beckham không chỉ rộng lớn và đắt đỏ bởi thiết kế mà nội thất bên trong cũng vô cùng sang xịn. Được biết, rất nhiều món đồ trong nhà được vợ chồng Beckham tự tay lựa chọn sao cho phù hợp nhất với thiết kế chung của căn nhà. Có nhiều món đồ không chỉ đẹp mà còn có giá vô cùng đắt đỏ, khiến ai cũng phải bất ngờ.