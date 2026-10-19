David Beckham bất ngờ được nhắc đến cho vị trí Chủ tịch FIFA

Theo truyền thông Anh, David Beckham nhận được sự chú ý nhờ danh tiếng toàn cầu, mạng lưới quan hệ quốc tế và kinh nghiệm tham gia quản lý bóng đá. Từ năm 2018, cựu tiền vệ Manchester United giữ vai trò đồng sở hữu Inter Miami. Dưới sự phát triển của đội bóng này, MLS thu hút thêm sự quan tâm của người hâm mộ quốc tế, đặc biệt sau khi Lionel Messi gia nhập.

David Beckham được cân nhắc như phương án thay thế Chủ tịch FIFA Gianni Infantino

Mối liên hệ với thị trường Mỹ cùng những kết nối rộng khắp có thể giúp Beckham trở thành cầu nối giữa bóng đá châu Âu và khu vực CONCACAF. Đây được xem là lợi thế đáng chú ý nếu bản thân cựu cầu thủ 51 tuổi thực sự tham gia cuộc đua vào vị trí đứng đầu FIFA.

Tuy nhiên, khả năng tranh cử của Beckham vẫn chưa được xác nhận. Tên tuổi của chủ tịch Inter Miami hiện mới xuất hiện trong các cuộc thảo luận về phương án nhân sự, chưa có thông báo chính thức cho thấy doanh nhân này muốn cạnh tranh với Infantino.

Gianni Infantino chuẩn bị tranh cử nhiệm kỳ thứ tư cho chiếc ghế chủ tịch FIFA

Cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA năm 2027 đang dần trở thành tâm điểm chú ý của bóng đá quốc tế. Thời hạn đăng ký ứng viên là ngày 18/11/2026, trong khi cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra ngày 18/3/2027 tại Rabat, Morocco.

Gianni Infantino đã bày tỏ ý định tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ thứ tư, sau nhiều năm lãnh đạo FIFA, ông vẫn là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong hệ thống bóng đá thế giới. Dù vậy, việc tìm kiếm một ứng viên đủ sức cạnh tranh đang đặt ra bài toán đối với những lực lượng muốn có sự thay đổi ở vị trí lãnh đạo tổ chức này.

Trong bối cảnh đó, Beckham có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý nhờ sức ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi sân cỏ. Thế nhưng, danh tiếng cá nhân chưa phải yếu tố quyết định. Để tạo nên một chiến dịch tranh cử thực chất, bất kỳ ứng viên nào cũng cần xây dựng chương trình hành động rõ ràng và nhận được sự ủng hộ đủ lớn từ các liên đoàn thành viên.

David Beckham gây chú ý trước thềm bầu cử Chủ tịch FIFA năm 2027

Việc Beckham được nhắc đến cho thấy những phương án nhân sự khác đang được xem xét trước thềm bầu cử. Dẫu vậy, khi chưa có xác nhận về ý định tranh cử, khả năng huyền thoại người Anh trực tiếp đối đầu Infantino vẫn chỉ là một kịch bản tiềm năng.

Nếu Beckham quyết định tham gia, cuộc đua Chủ tịch FIFA năm 2027 có thể thu hút thêm sự chú ý nhờ sức hút của một trong những gương mặt nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá hiện đại. Trước mắt, câu hỏi quan trọng vẫn là liệu cựu tuyển thủ người Anh có sẵn sàng chuyển từ vai trò doanh nhân bóng đá sang cuộc cạnh tranh quyền lực ở cấp độ quản lý toàn cầu hay không.