Davichi bán hết vé 3 concert liên tiếp tại KSPO DOME, đi vào lịch sử Kpop

Davichi một lần nữa khẳng định vị thế của mình trên thị trường âm nhạc Hàn Quốc bằng thành tích bán hết vé hai đêm concert cuối năm 2026 DAVICHI CONCERT 'IN OUR SCENES'. Theo thông tin được công bố, toàn bộ vé của hai buổi biểu diễn đã được bán hết sau các đợt mở bán dành cho câu lạc bộ người hâm mộ và khán giả đại chúng.

Vé concert được mở bán trước cho người hâm mộ vào ngày 6/10 thông qua nền tảng NOL, trước khi chính thức mở bán rộng rãi vào ngày 8/10. Việc cả hai đêm diễn đều nhanh chóng hết vé cho thấy sức hút của Davichi vẫn được duy trì mạnh mẽ, bất chấp sự thay đổi liên tục của thị trường Kpop và sự xuất hiện của nhiều thế hệ nghệ sĩ mới.

Đáng chú ý, với thành tích này, Davichi trở thành bộ đôi nữ đầu tiên bán hết vé trong ba đợt concert liên tiếp tại KSPO DOME. Đây là dấu mốc đáng kể đối với nhóm nhạc đã có nhiều năm hoạt động, đặc biệt trong bối cảnh những sân khấu quy mô lớn thường đòi hỏi nghệ sĩ phải sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo cùng khả năng duy trì sức hút ổn định.

Trước IN OUR SCENES, Davichi từng tổ chức concert A Stitch in Time vào năm 2025 và TIME CAPSULE vào tháng 1/2026. Cả hai chương trình đều góp phần củng cố vị thế của bộ đôi tại KSPO DOME. Việc tiếp tục lựa chọn địa điểm này cho đêm nhạc cuối năm thứ ba cho thấy Davichi đang duy trì mối liên kết đáng kể với khán giả, đồng thời khẳng định sức hút của dòng nhạc giàu cảm xúc mà nhóm theo đuổi.

Không chỉ thu hút sự chú ý nhờ thành tích bán vé, IN OUR SCENES còn đánh dấu bước đổi mới trong cách Davichi xây dựng trải nghiệm biểu diễn trực tiếp. Theo giới thiệu từ ban tổ chức, concert lần này sẽ sử dụng sân khấu 360 độ lần đầu tiên trong lịch sử biểu diễn của bộ đôi.

Khác với cách bố trí sân khấu truyền thống, thiết kế 360 độ mở ra không gian biểu diễn đa chiều, cho phép khán giả tiếp cận nghệ sĩ từ nhiều hướng. Cách dàn dựng này cũng tạo điều kiện để Davichi thay đổi cách di chuyển, tương tác và kết nối với người xem trong suốt chương trình.

Kết hợp cùng các yếu tố sản xuất sân khấu năng động, thiết kế mới được kỳ vọng làm nổi bật không khí và câu chuyện cảm xúc của từng ca khúc. Với một bộ đôi vốn được biết đến qua giọng hát hòa quyện và khả năng truyền tải những cung bậc tình cảm trong âm nhạc, việc đổi mới không gian biểu diễn có thể mang đến trải nghiệm khác biệt cho khán giả đã nhiều lần theo dõi các concert trước đó.

Tên gọi IN OUR SCENES cũng thể hiện tinh thần xuyên suốt của chương trình. Theo ý nghĩa được giới thiệu, concert hướng đến những khoảnh khắc được Davichi và khán giả cùng tạo nên trong một không gian chung. Thay vì chỉ là nơi trình diễn các ca khúc quen thuộc, đêm nhạc được định hướng như một hành trình nhìn lại những cảm xúc và ký ức mà nghệ sĩ cùng người hâm mộ đã chia sẻ.

Trước khi mở bán vé, Davichi còn tổ chức một cuộc bình chọn dành cho người hâm mộ, cho phép họ lựa chọn những ca khúc được mong chờ nhất trong kho tàng âm nhạc của bộ đôi để đưa vào danh sách biểu diễn. Hoạt động này tạo cơ hội để khán giả tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng chương trình, đồng thời giúp đêm nhạc phản ánh rõ hơn những ca khúc đã gắn bó với người nghe qua nhiều năm.

Bên cạnh những đổi mới về dàn dựng, IN OUR SCENES còn mang thông điệp về niềm vui và sự sẻ chia. Davichi mong muốn mang đến cho khán giả một phần hạnh phúc sớm dành cho tất cả những người đã đồng hành cùng năm 2026, qua đó khép lại một năm bằng những khoảnh khắc âm nhạc đáng nhớ.

Định hướng này phù hợp với hình ảnh của Davichi trong nhiều năm qua: một bộ đôi lấy giọng hát làm trung tâm, chinh phục người nghe bằng những bản ballad giàu cảm xúc và khả năng truyền tải các câu chuyện tình yêu, nỗi nhớ, sự chia ly hay những tiếc nuối trong cuộc sống. Sức hấp dẫn của nhóm không chỉ nằm ở các ca khúc quen thuộc mà còn ở khả năng khiến người nghe tìm thấy những trải nghiệm cá nhân trong âm nhạc.

Trong bối cảnh Kpop ngày càng đa dạng về phong cách, hình ảnh và phương thức quảng bá, việc Davichi liên tiếp bán hết vé tại một địa điểm biểu diễn lớn cho thấy sức sống của những giá trị âm nhạc dựa trên giọng hát và sự đồng cảm vẫn được duy trì. Thành tích này cũng cho thấy mối liên kết giữa nghệ sĩ với khán giả không nhất thiết phải phụ thuộc hoàn toàn vào những xu hướng mới, mà có thể được bồi đắp qua thời gian bằng chất lượng âm nhạc và những trải nghiệm trực tiếp.

Concert 2026 DAVICHI CONCERT 'IN OUR SCENES' sẽ diễn ra trong hai ngày 12 và 13/12 tại KSPO DOME, với giờ bắt đầu lần lượt là 18h ngày 12/12 và 17h ngày 13/12.

Sau A Stitch in Time và TIME CAPSULE, đêm nhạc mới tiếp tục đánh dấu hành trình của Davichi tại KSPO DOME. Ba đợt concert liên tiếp bán hết vé không chỉ là thành tích đáng chú ý về sức hút khán giả, mà còn cho thấy bộ đôi vẫn giữ được vị trí riêng trong đời sống âm nhạc Hàn Quốc bằng thế mạnh đã theo đuổi suốt nhiều năm: giọng hát hòa quyện, những giai điệu giàu cảm xúc và khả năng kết nối bền bỉ với người nghe.