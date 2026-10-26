'DAV Club Fest 2026': Sinh viên Ngoại giao hòa mình vào đêm nhạc hội
Khép lại chuỗi hoạt động ban ngày của Ngày hội Kết nối câu lạc bộ, đội, nhóm Học viện Ngoại giao (DAV Club Fest 2026), đêm nhạc hội diễn ra tối 25/10 mang đến không gian giao lưu văn nghệ sôi động. Chương trình là dịp để sinh viên cùng nhìn lại hành trình của Ngày hội, tôn vinh những tập thể nổi bật và hòa mình vào các tiết mục biểu diễn.
Vinh danh các câu lạc bộ, đội, nhóm tiêu biểu
Đêm nhạc hội mở đầu với phần khai mạc và phát biểu của chị Đặng Lê Xuân Mai - Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Ngoại giao. Tiếp nối các hoạt động diễn ra trong ngày, chương trình tạo dịp để sinh viên cùng nhìn lại không khí tham gia ngày hội, đồng thời ghi nhận sự đóng góp của các câu lạc bộ, đội, nhóm trong việc xây dựng đời sống ngoại khóa tại Học viện.
Một trong những nội dung đáng chú ý của chương trình là phần trao giải và vinh danh các câu lạc bộ, đội, nhóm tiêu biểu. Đây là dịp ghi nhận những nỗ lực, sự chuẩn bị và tinh thần sáng tạo của các tập thể trong quá trình tham gia Ngày hội. Mỗi câu lạc bộ mang đến những màu sắc và cách thể hiện riêng, góp phần tạo nên sự đa dạng trong các hoạt động sinh viên.
Việc vinh danh cũng góp phần khích lệ các câu lạc bộ tiếp tục duy trì hoạt động, phát huy thế mạnh và tạo thêm cơ hội để thành viên cùng học hỏi, phát triển. Với sinh viên, những hoạt động như vậy không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận thành tích mà còn là dịp để các tập thể gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tổ chức phong trào.
Sôi động với những màn giao lưu văn nghệ
Bên cạnh phần vinh danh, đêm nhạc hội còn là không gian để các câu lạc bộ giao lưu thông qua những tiết mục biểu diễn được chuẩn bị công phu. Các màn trình diễn nối tiếp nhau mang đến màu sắc đa dạng cho chương trình, thể hiện sự năng động, cá tính và tinh thần sáng tạo của sinh viên Học viện Ngoại giao.
Không khí chương trình càng trở nên sôi động với sự hưởng ứng của đông đảo khán giả. Sinh viên tập trung theo dõi, cổ vũ và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân khấu. Sự tương tác giữa người biểu diễn và khán giả góp phần tạo nên không gian gần gũi, nơi các thành viên có thể chia sẻ niềm yêu thích nghệ thuật và cùng tận hưởng bầu không khí của Ngày hội.
Không khí chương trình càng trở nên sôi động với sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời. Những màn trình diễn trên sân khấu cùng hoạt động giao lưu trực tiếp với khán giả tạo nên điểm nhấn cho đêm nhạc hội, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo sinh viên. Qua đó, chương trình mang đến không gian thưởng thức âm nhạc, đồng thời tăng cơ hội giao lưu giữa sinh viên với các nghệ sĩ.
Đêm nhạc hội khép lại chuỗi hoạt động của DAV Club Fest 2026 trong không khí sôi nổi. Từ phần vinh danh các tập thể đến những màn giao lưu văn nghệ, chương trình góp phần tôn vinh sự đa dạng trong hoạt động câu lạc bộ, tạo không gian để sinh viên thể hiện năng khiếu, chia sẻ đam mê và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng Học viện Ngoại giao.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/dav-club-fest-2026-sinh-vien-ngoai-giao-hoa-minh-vao-dem-nhac-hoi-post1888630.tpo