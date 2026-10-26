'DAV Club Fest 2026': Sinh viên Ngoại giao hòa mình vào đêm nhạc hội

Toàn cảnh sân khấu và không gian trước giờ khai mạc đêm nhạc hội 'DAV Club Fest 2026' tại Học viện Ngoại giao.

Vinh danh các câu lạc bộ, đội, nhóm tiêu biểu

Đêm nhạc hội mở đầu với phần khai mạc và phát biểu của chị Đặng Lê Xuân Mai - Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Ngoại giao. Tiếp nối các hoạt động diễn ra trong ngày, chương trình tạo dịp để sinh viên cùng nhìn lại không khí tham gia ngày hội, đồng thời ghi nhận sự đóng góp của các câu lạc bộ, đội, nhóm trong việc xây dựng đời sống ngoại khóa tại Học viện.

Chị Đặng Lê Xuân Mai - Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Ngoại giao, phát biểu khai mạc đêm nhạc hội 'DAV Club Fest 2026'.

Một trong những nội dung đáng chú ý của chương trình là phần trao giải và vinh danh các câu lạc bộ, đội, nhóm tiêu biểu. Đây là dịp ghi nhận những nỗ lực, sự chuẩn bị và tinh thần sáng tạo của các tập thể trong quá trình tham gia Ngày hội. Mỗi câu lạc bộ mang đến những màu sắc và cách thể hiện riêng, góp phần tạo nên sự đa dạng trong các hoạt động sinh viên.

Đại diện các câu lạc bộ, đội, nhóm được vinh danh tại đêm nhạc hội 'DAV Club Fest 2026', ghi nhận những đóng góp trong hoạt động sinh viên tại Học viện Ngoại giao.

Đại diện các câu lạc bộ, đội, nhóm được vinh danh tại đêm nhạc hội 'DAV Club Fest 2026', ghi nhận những đóng góp trong hoạt động sinh viên tại Học viện Ngoại giao.

Việc vinh danh cũng góp phần khích lệ các câu lạc bộ tiếp tục duy trì hoạt động, phát huy thế mạnh và tạo thêm cơ hội để thành viên cùng học hỏi, phát triển. Với sinh viên, những hoạt động như vậy không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận thành tích mà còn là dịp để các tập thể gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tổ chức phong trào.

Sôi động với những màn giao lưu văn nghệ

Bên cạnh phần vinh danh, đêm nhạc hội còn là không gian để các câu lạc bộ giao lưu thông qua những tiết mục biểu diễn được chuẩn bị công phu. Các màn trình diễn nối tiếp nhau mang đến màu sắc đa dạng cho chương trình, thể hiện sự năng động, cá tính và tinh thần sáng tạo của sinh viên Học viện Ngoại giao.

Những màn trình diễn đa dạng mang đến không khí trẻ trung, sôi nổi cho đêm nhạc hội 'DAV Club Fest 2026'.

Những màn trình diễn đa dạng mang đến không khí trẻ trung, sôi nổi cho đêm nhạc hội 'DAV Club Fest 2026'.

Không khí chương trình càng trở nên sôi động với sự hưởng ứng của đông đảo khán giả. Sinh viên tập trung theo dõi, cổ vũ và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân khấu. Sự tương tác giữa người biểu diễn và khán giả góp phần tạo nên không gian gần gũi, nơi các thành viên có thể chia sẻ niềm yêu thích nghệ thuật và cùng tận hưởng bầu không khí của Ngày hội.

Đông đảo khán giả hào hứng cổ vũ, hòa mình vào không khí sôi động của các tiết mục văn nghệ tại đêm nhạc hội cDAV Club Fest 2026'.

Không khí chương trình càng trở nên sôi động với sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời. Những màn trình diễn trên sân khấu cùng hoạt động giao lưu trực tiếp với khán giả tạo nên điểm nhấn cho đêm nhạc hội, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo sinh viên. Qua đó, chương trình mang đến không gian thưởng thức âm nhạc, đồng thời tăng cơ hội giao lưu giữa sinh viên với các nghệ sĩ.

Ca sĩ khách mời mang đến những tiết mục sôi động, giao lưu với khán giả.

Ca sĩ khách mời mang đến những tiết mục sôi động, giao lưu với khán giả.

Ca sĩ khách mời mang đến những tiết mục sôi động, giao lưu với khán giả.

Đêm nhạc hội khép lại chuỗi hoạt động của DAV Club Fest 2026 trong không khí sôi nổi. Từ phần vinh danh các tập thể đến những màn giao lưu văn nghệ, chương trình góp phần tôn vinh sự đa dạng trong hoạt động câu lạc bộ, tạo không gian để sinh viên thể hiện năng khiếu, chia sẻ đam mê và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng Học viện Ngoại giao.