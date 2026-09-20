Đầu Xuân Tươi Sáng mở ra vũ trụ phim ngôn tình, Thềm Trời Sắc Đêm khởi động?

Mỗi khi có một tiểu thuyết ngôn tình chuyển thể thành phim mà ăn khách, các tác phẩm có liên quan đều nhanh chóng được làm phim. Như Vụng Trộm Không Thể Giấu đạt rating cao thì sau đó có Khó Dỗ Dành lên sóng, và Chiết Ánh Trăng cũng đã quay xong. Cả ba phim đều dựa theo các tiểu thuyết thuộc “vũ trụ thành phố Nam Vu” của tác giả Trúc Dĩ, không chỉ chung bối cảnh mà các nhân vật cũng có quan hệ qua lại với nhau.

Vụng Trộm Không Thể Giấu, Khó Dỗ Dành có chung một "vũ trụ"

Sau khi Đầu Xuân Tươi Sáng ăn khách, khán giả cũng nhắc đến hai tiểu thuyết ngôn tình cùng chung “hệ liệt” là Thềm Trời Sắc Đêm, Hoa Đô Không Nóng Rực. Cả ba đều cùng tác giả Cô Nương Đừng Khóc, đều có bối cảnh là giới truyền thông quảng cáo và nhân vật chính truyện này lại là đồng nghiệp hoặc bạn bè của vai chính truyện khác.

Thềm Trời Sắc Đêm cũng liên quan đến Đầu Xuân Tươi Sáng

Hiện giờ, Thềm Trời Sắc Đêm đang chuẩn bị chuyển thể thành phim và trong truyện, nam chính Tạ Sùng đã từng có dịp gặp gỡ Loan Niệm của Đầu Xuân Tươi Sáng. Thậm chí Loan Niệm từng ấn tượng trước tài năng của Tạ Sùng và muốn chiêu mộ về làm cùng. Cả hai đều là tổng tài giàu có, giỏi giang, sự nghiệp thành đạt, tính cách lạnh lùng không quan tâm đến người khác và luôn có những câu nói gây tổn thương.

Nam chính Tạ Sùng có nhiều nét giống Loan Niệm

Vì nhiều lý do nên Tạ Sùng kết hôn với Mâu Văn, cô gái đến từ thảo nguyên và còn đầy lạ lẫm với thành phố phồn hoa. Mâu Văn vốn sống tình cảm, ngây thơ ngỡ rằng Tạ Sùng thật sự quan tâm yêu thương mình. Tới khi nhận ra những hành động lời nói dịu dàng đều là giả tạo, Mâu Văn sẵn sàng rời đi để sau đó, chính Tạ Sùng phải tìm đủ cách níu kéo tìm cô về.

Có thể thấy Thềm Trời Sắc Đêm có nhiều điểm tương đồng với Đầu Xuân Tươi Sáng. Nhiều độc giả đã đọc Thềm Trời Sắc Đêm cho rằng nửa đầu bộ truyện rất ổn nhưng nửa sau kém hấp dẫn, biên kịch cần chỉnh sửa nhiều để phim không rơi vào cảnh “khởi đầu thì hay kết thúc thì đuối”.