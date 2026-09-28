Đầu Xuân Tươi Sáng đưa Tỉnh Bách Nhiên bay cao, nay lại khiến anh gặp rắc rối?

Tính từ đầu năm 2026 đến giờ, Đầu Xuân Tươi Sáng chính là phim ngôn tình Hoa ngữ thành công nhất. Điểm mạnh nhất của phim là độ ăn ý giữa Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên, khiến khán giả thực sự chìm đắm vào câu chuyện tình của Loan Niệm và Thượng Chi Đào.

Khán giả chìm đắm trong chuyện tình của Loan Niệm và Thượng Chi Đào.

Đầu Xuân Tươi Sáng bùng nổ giúp hai diễn viên thăng hạng tên tuổi nhanh chóng, đặc biệt là Tỉnh Bách Nhiên. Nhưng cũng vì quá "cuồng phim" mà một bộ phận khán giả đã không phân định được phim và đời, chỉ muốn thấy Tỉnh Bách Nhiên bên Tôn Thiên chứ không chấp nhận việc anh đã có bạn gái Lưu Văn.

Tỉnh Bách Nhiên thậm chí còn bị cho là lợi dụng Loan Niệm để thu hút sự chú ý.

Những cư dân mạng này còn phẫn nộ cho rằng Tỉnh Bách Nhiên đang lợi dụng vai Loan Niệm của Đầu Xuân Tươi Sáng,thậm chí còn liệt kê 18 điểm khó chấp nhận của Tỉnh Bách Nhiên như nhiều lần tìm cách thân mật không cần thiết với Tôn Thiên từ phim trường đến ngoài đời để khiến khán giả càng tích cực ghép đôi.

Những "fan cuồng" của bộ phim liên tục chỉ trích anh.

Hiện giờ, trang cá nhân của Tỉnh Bách Nhiên liên tục hứng chịu bình luận chỉ trích; các anti-fan còn kêu gọi hủy theo dõi nam diễn viên, khiến hình ảnh của anh bị tổn hại nghiêm trọng. Tình hình này khiến nhiều người lo lắng cho tương lai của Đầu Xuân Tươi Sáng phần 2. Thậm chí, khán giả còn cho rằng các nam diễn viên đã có bạn gái hoặc đã kết hôn thì nên tránh đóng phim ngôn tình. Bởi không tạo được phản ứng hóa học với bạn diễn sẽ bị chê, nhưng diễn quá đạt cũng sẽ gặp rắc rối như Tỉnh Bách Nhiên.