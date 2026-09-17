Đầu Xuân Tươi Sáng chính thức có phần 2, khán giả chờ Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên tái hợp

Ngày 16/9, nền tảng Youku chính thức công bố dự án Giữa Hạ Tươi Sáng, phần tiếp theo của bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng từng tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả, đặc biệt là những người yêu thích câu chuyện tình cảm giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào.

Theo công bố từ Youku, Giữa Hạ Tươi Sáng sẽ tiếp tục được thực hiện bởi đội ngũ sản xuất của phần đầu, bao gồm Thiên Dư Studio và biên kịch Cao Tiểu Nhàn. Việc giữ nguyên ê kíp sáng tạo được xem là tín hiệu tích cực, bởi chính phong cách kể chuyện tinh tế, cách xây dựng nhân vật trưởng thành và màu sắc tình cảm nhẹ nhàng đã góp phần tạo nên sức hút của Đầu Xuân Tươi Sáng.

Youku chính thức công bố Giữa Hạ Tươi Sáng, phần tiếp theo của Đầu Xuân Tươi Sáng, trong danh sách dự án năm 2027.

Cùng với thông báo sản xuất, Youku cũng tung poster concept đầu tiên của Giữa Hạ Tươi Sáng với thông điệp "Ồn ào trao ta, thiên vị dành em. Mùa hè có gió, nhân gian trời trong". Hình ảnh và câu chữ tiếp tục duy trì tinh thần lãng mạn, ấm áp vốn là dấu ấn của phần trước.

Sự chú ý lớn nhất hiện tại nằm ở câu hỏi liệu Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên có tiếp tục trở lại trong phần 2 hay không. Hiện Youku chưa công bố chính thức dàn diễn viên của Giữa Hạ Tươi Sáng, vì vậy khả năng hai diễn viên tái xuất trong vai Loan Niệm và Thượng Chi Đào vẫn chưa được xác nhận.

Tuy nhiên, những động thái từ tài khoản nhân vật của bộ phim đã khiến người hâm mộ thêm kỳ vọng. Nhân vật Loan Niệm đăng tải dòng trạng thái "Mùa hè, không có băng điêu", trong khi Thượng Chi Đào viết "Đã nói sẽ không kết thúc". Những chi tiết này nhanh chóng được khán giả xem như tín hiệu gợi mở về khả năng cặp đôi màn ảnh được yêu thích sẽ tiếp tục đồng hành.

Khả năng Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên tiếp tục đảm nhận Loan Niệm - Thượng Chi Đào đang được quan tâm, dù Youku chưa chính thức xác nhận dàn diễn viên.

Trong Đầu Xuân Tươi Sáng, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên tạo nên một trong những cặp đôi gây chú ý của dòng phim đô thị Trung Quốc. Loan Niệm của Tỉnh Bách Nhiên là một giám đốc sáng tạo lạnh lùng, lý trí nhưng sâu bên trong lại giàu tình cảm. Trong khi đó, Thượng Chi Đào do Tôn Thiên thể hiện là cô gái trẻ rời quê đến Bắc Kinh lập nghiệp, mang sự chân thành, kiên trì và tinh thần không ngừng trưởng thành.

Điểm đặc biệt khiến khán giả yêu thích bộ phim nằm ở cách tác phẩm khai thác tình yêu của những người trưởng thành. Mối quan hệ giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào không chỉ xoay quanh sự rung động mà còn là quá trình hai người học cách thấu hiểu, chữa lành và đồng hành cùng nhau trong cuộc sống.

Chuyện tình của Loan Niệm và Thượng Chi Đào được yêu thích nhờ cách khai thác những rung động, khác biệt và quá trình trưởng thành của hai người.

Thành công của Đầu Xuân Tươi Sáng cũng tạo nền tảng quan trọng để Youku phát triển phần tiếp theo. Bộ phim từng nhận được lượng thảo luận lớn trên mạng xã hội, đạt nhiều thành tích đáng chú ý về lượt xem và từng xuất hiện trong bảng xếp hạng phim truyền hình được quan tâm trên thị trường quốc tế.

Chính sức hút của phần đầu khiến Giữa Hạ Tươi Sáng trở thành dự án được mong đợi ngay từ khi mới công bố. Tuy nhiên, phần 2 cũng đối mặt với áp lực không nhỏ khi phải tiếp nối một tác phẩm đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ. Nếu tiếp tục câu chuyện của Loan Niệm và Thượng Chi Đào, bộ phim cần duy trì sự tự nhiên trong cách xây dựng tình cảm. Nếu chuyển sang tuyến nhân vật mới, tác phẩm cũng phải tạo được sức hấp dẫn đủ lớn để chinh phục khán giả cũ.

Bên cạnh khả năng Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên trở lại, nhiều khán giả cũng chú ý đến hướng phát triển của Giữa Hạ Tươi Sáng. Bộ phim có thể tiếp tục khai thác cuộc sống sau hôn nhân của cặp đôi chính hoặc mở rộng sang những nhân vật khác trong cùng thế giới câu chuyện.

Giữa Hạ Tươi Sáng hiện mới được xác nhận là dự án năm 2027, trong khi thời điểm phát sóng và dàn diễn viên vẫn chưa được Youku công bố.

Hiện tại, Youku mới xác nhận Giữa Hạ Tươi Sáng nằm trong danh sách dự án năm 2027 và chưa công bố thời điểm phát sóng cụ thể. Dù vậy, với sự trở lại của đội ngũ sáng tạo từng tạo nên thành công cho Đầu Xuân Tươi Sáng, phần tiếp theo đã nhanh chóng trở thành một trong những dự án truyền hình được khán giả chờ đợi nhất.