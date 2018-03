Đau xót bài học hỏa hoạn

Chung cư cao cấp Carina xảy ra hỏa hoạn dễ dàng như vậy, thì những chung cư cũ khác ở TP.HCM có thể ứng phó với các vụ cháy không?

Vụ hỏa hoạn rạng sáng 23/3/2018 tại chung cư Carina - quận 8 khiến người dân TP.HCM bàng hoàng và dư luận cả nước rúng động. 13 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và bao nhiêu tài sản bị thiêu rụi trước ngọn lửa hung bạo là điều đau đớn không chỉ của các nạn nhân. Trong nguy nan, tấm lòng người dân phương Nam hào hiệp đã ngay lập tức quyên góp lương thực, chăn màn, giày dép để giúp đỡ những người kém may mắn sinh sống ở chung cư Carina. Thế nhưng, một chung cư cao cấp như Carina mà lại xảy ra sự cố cháy khủng khiếp như vậy, vẫn là một câu chuyện cần phải nhìn nhận nghiêm túc và có giải pháp căn cơ cho tương lai!

Chỉ mới đưa vào sử dụng khoảng hơn 5 năm, tòa nhà Carina Plaza tọa lạc trên đường Võ Văn Kiệt có giá bán mỗi căn hộ không rẻ, vì nhiều tiện ích như siêu thị, công viên, khu vui chơi… được quảng cáo là “giúp bạn thực sự thoải mái tận hưởng một không gian sống hiện đại”. Tất nhiên, chung cư cao cấp như Carina luôn thu phí dịch vụ hàng tháng theo m2 sử dụng. Mỗi người nộp tiền đều biết, phí dịch vụ ấy có tính cả hai yếu tố văn minh và an toàn. Vậy mà, khi ngọn lửa bùng lên ở tầng hầm giữ xe thì chung cư cao cấp Carina đã… bất lực một cách khó hiểu. Những thiết bị an ninh của chung cư Carina vận hành như thế nào? Đội ngũ nhân viên an ninh của chung cư Carina hoạt động ra sao? Bao nhiêu gương mặt thất thần, bao nhiêu ánh mắt run rẩy, bao nhiêu bàn chân chao đảo… của cư dân Carina trong biển lửa giữa bóng đêm, là bài học nhức nhối mà ai cũng phải nghẹn ngào. Nếu có một tín hiệu báo động đúng lúc, và nếu có một sự hướng dẫn hợp lý, chắc chắn sẽ không dẫn đến kết cục bi thảm như thực tế diễn ra. Bây giờ, trách móc nhau có lẽ cũng đã muộn, nhưng hãy nhớ rằng TP.HCM và các đô thị phương Nam đang vào mùa nắng nóng, không thể không có những giải pháp đồng bộ để phòng tránh những vụ hỏa hoạn khác đang rình rập.

Dẫu đắng đót và dẫu ngậm ngùi, thì câu hỏi gay gắt vẫn phải đặt ra lúc này: Chung cư cao cấp Carina xảy ra hỏa hoạn dễ dàng như vậy, thì những chung cư cũ khác ở TP.HCM có thể ứng phó với các vụ cháy không? Bên cạnh những chung cư đã sử dụng hơn nửa thế kỷ và đang xuống cấp nghiêm trọng như chung cư Bình Quới hoặc chung cư Ấn Quang, tại TP.HCM còn hàng chục chung cư cũ mà ý thức phòng cháy của người dân rất thấp. Tình trạng phổ biến ở những chung cư cũ là người dân tự động cơi nới và đóng khung sắt xung quanh căn hộ của mình. Nếu xảy ra hỏa hoạn thì gần như không thể tương trợ giữa bên ngoài và bên trong. Đặc biệt, những lối đi chung cư vốn nhỏ hẹp, lại bị trưng dụng để làm chỗ phơi phóng hoặc nấu nướng thì không ai có thể lường trước việc gì sẽ xảy ra khi bị chập điện hoặc khi đun bếp bất cẩn.

Đã đến lúc, các ngành chức năng phải kiên quyết dẹp bỏ những kiểu xâm chiếm và chỉnh sửa vô lối ở các chung cư cũ, trước khi lên kế hoạch thay thế bằng những công trình mới!

LÊ THIẾU NHƠN