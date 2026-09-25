Đầu xe container nát sau va chạm, dầu chảy lênh láng mặt đường

Clip vụ tai nạn.

Vụ va chạm xảy ra lúc khoảng 8 giờ ngày 25/9, tại chân cầu vượt hương lộ 2. Đến khoảng 11 giờ, các phương tiện liên quan vẫn chưa được di dời hết khỏi hiện trường, dòng xe qua khu vực tiếp tục ùn ứ.

Theo thông tin ban đầu, hai xe container biển số 51C-954.xx và 51C-639.xx đang lưu thông cùng chiều trên đường Lê Đức Anh, hướng từ vòng xoay An Lạc về ngã tư An Sương, thì xảy ra va chạm.

Sau cú va chạm, phần đầu kéo của xe 51C-954.xx biến dạng, hư hỏng nặng; lốp trước bên phải bị nổ. Thùng nhiên liệu bung khỏi xe, dầu chảy ra mặt đường. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Đầu xe tải bẹp sau tai nạn.

Hai xe nằm chắn phần lớn diện tích mặt đường lên cầu vượt hương Lộ 2, khiến các phương tiện di chuyển theo hướng về ngã tư An Sương gặp khó khăn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương và Đội CSGT Phú Lâm có mặt điều tiết, phân luồng giao thông. Công nhân đơn vị quản lý tuyến đường rải cát lên vệt dầu loang để hạn chế trơn trượt. Nguyên nhân vụ va chạm đang được làm rõ.