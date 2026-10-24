Dấu vết đáng ngờ tại hiện trường vụ ô tô bị cháy ở Huế

Chiều 24/10, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Thuận Hóa (TP Huế) xác nhận đang điều tra vụ việc một ô tô bị cháy, hư hỏng khi đỗ trên đường Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một ô tô màu trắng đỗ sát vỉa hè đường Hà Nội bị cháy đen tại hai vị trí. Vết cháy nằm ở phần đầu xe bên phải và khu vực cạnh gương chiếu hậu bên phải.

Xe ô tô bị cháy khi đang đỗ bên đường. Ảnh: Q.R

Đáng chú ý, một ô tô đỗ ngay phía sau xe trên cũng xuất hiện các vết xước, nghi bị tác động. Anh N.Q.R. (chủ chiếc xe bị xước) cho biết em trai anh điều khiển xe đến đỗ trên đường Hà Nội vào rạng sáng cùng ngày.

Sau khi nhận được tin báo, anh R. đã đến hiện trường để nắm tình hình, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng xác minh vụ việc.