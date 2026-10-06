Dấu vết AI xuất hiện trong loạt vụ tấn công ngân hàng Hàn Quốc

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp Nội các, ông Lee yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh vụ việc, huy động nhân lực và nguồn lực cần thiết để hạn chế thiệt hại. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc thành lập đội điều tra gồm 28 thành viên để làm rõ loạt vụ tấn công.

Theo ngành tài chính, 7 tổ chức gồm Shinhan Bank, KB Kookmin Bank, Hana Bank, BNK Busan Bank, Yegaram Savings Bank, Welcome Savings Bank và Hyundai Capital đã báo cáo các vụ xâm nhập dữ liệu. Riêng Shinhan Bank cho biết thông tin khoảng 25.000 khách hàng bị rò rỉ, trong khi Yegaram ghi nhận khoảng 40.000 khách hàng bị ảnh hưởng.

Cơ quan cảnh sát đang truy tìm dấu vết của ARTEX AI, một công cụ kiểm thử xâm nhập mã nguồn mở có sử dụng AI, trên một máy chủ liên quan các vụ tấn công. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa xác nhận công cụ này thực sự được sử dụng trong các cuộc tấn công.

Hàn Quốc dự kiến tăng cường hợp tác quốc tế để xác định thủ phạm, trong khi các chuyên gia kêu gọi các tổ chức tài chính rà soát toàn diện hệ thống và khắc phục lỗ hổng bảo mật.