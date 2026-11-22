Hà Nội sắp chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh. Ảnh minh họa.

Bản tin mới nhất của Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, hiện nay (22-11), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ sáng nay phổ biến từ 15-18 độ C.

Khoảng đêm 23-11 và sáng 24-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ ngày 24-11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ từ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, tại khu vực Hà Nội, từ đêm 23 đến ngày 24-11 có mưa, mưa rào rải rác. Ngày 24-11, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh nay trên địa bàn thành phố phổ biến từ 14-16 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo: Từ đêm 23 đến ngày 24-11, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to. Ngày và đêm 24-11, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng dân sinh. Chính quyền và người dân các địa phương cần chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp.