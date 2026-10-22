Đầu tư y tế phải dựa trên nhu cầu dân số sau sắp xếp

Ngày 22/10, đoàn công tác Thành ủy TPHCM do ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn, đã khảo sát tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức và Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần.

Báo cáo tại buổi làm việc, TS.BS.CKII Vũ Trí Thanh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, bệnh viện hiện có 750 giường, mỗi ngày tiếp nhận trung bình 4.500–5.000 lượt khám ngoại trú.

Đoàn công tác Thành ủy TPHCM do ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn khảo sát tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức và Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần. Ảnh: P.T.

Theo tiêu chuẩn, bệnh viện có quy mô từ 500 giường trở lên cần diện tích tối thiểu 4,5ha. Tuy nhiên, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức hiện chỉ có 1,1ha, cơ sở vật chất đã xuống cấp, không gian chật hẹp, ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh.

Trước thực trạng này, lãnh đạo bệnh viện kiến nghị thành phố xem xét mở rộng quỹ đất, đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng.

Theo UBND phường Tam Bình, địa phương hiện chỉ có một bệnh viện và một trạm y tế. Trong khi đó, dân số tăng nhanh khiến hệ thống y tế chịu áp lực lớn.

Tháng 9/2026, UBND TPHCM đã quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới khu điều trị Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án đang gặp khó khăn do chưa có quỹ đất sạch để thực hiện phương án di dời đến khu đất số 14 Phú Châu, phường Tam Bình.

Để tháo gỡ vướng mắc, UBND phường Tam Bình đề xuất sử dụng toàn bộ diện tích Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần tại số 37 Phú Châu để xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức với quy mô 1.000 giường.

Việc đầu tư phát triển hệ thống y tế tại khu vực này là hết sức cần thiết, nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh và bảo đảm độ bao phủ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ảnh: P.T.

Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, việc đầu tư, mở rộng bệnh viện phải dựa trên dữ liệu dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe thực tế sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cho rằng, khu vực hiện có dân số ước tính khoảng 1,3 triệu người nhưng chỉ có một bệnh viện, với tổng số khoảng 1.150 giường bệnh. Trong khi đó, theo quy mô dân số, khu vực cần khoảng 4.760 giường, đồng nghĩa còn thiếu 3.610 giường bệnh.

Do đó, việc đầu tư phát triển hệ thống y tế tại khu vực này là hết sức cần thiết, nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh và bảo đảm độ bao phủ chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cho biết, thành phố có chủ trương di dời một số trường đại học, bệnh viện lớn ra khỏi khu vực trung tâm nhằm giảm áp lực giao thông, cải thiện cảnh quan và môi trường đô thị. Tuy nhiên, cụm y tế Thủ Đức được xác định là cụm y tế chuyên sâu nên sẽ không di dời.

Trong điều kiện chưa thể xây dựng thêm bệnh viện mới, thành phố cần ưu tiên nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, định hướng tăng quy mô từ 750 lên 1.700 giường.

Để thực hiện mục tiêu này, bệnh viện cần được bố trí quỹ đất đủ lớn, không chỉ phục vụ xây dựng công trình mà còn bảo đảm không gian cây xanh, cảnh quan và môi trường làm việc cho nhân viên y tế.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng nhấn mạnh, việc sử dụng các trụ sở, quỹ đất dôi dư sau sắp xếp phải ưu tiên cho lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, lựa chọn và bố trí quỹ đất phù hợp để mở rộng Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Đồng thời, Đảng ủy, UBND phường Tam Bình cần phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan xây dựng phương án di dời, hoán đổi quỹ đất, tạo điều kiện đầu tư phát triển hạ tầng y tế.