Dự án có tổng mức đầu tư hơn 84 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2026 - 2028. Theo đó, sẽ thực hiện bồi thường, giải tỏa để mở rộng khuôn viên trường về phía sau với tổng diện tích đất thu hồi 5.593,5m2; tháo dỡ các khối công trình hiện trạng gồm khối số 1, khối số 2 và khối số 10.

Đồng thời xây mới các hạng mục: khối lớp học quy mô 5 tầng, bố trí 18 phòng học lý thuyết, 9 phòng học bộ môn, phòng họp, sảnh đa năng, 2 phòng nghỉ giáo viên, 1 phòng kho, khu vệ sinh cùng hệ thống hành lang và cầu thang bộ.

Ngoài ra, sẽ cải tạo khối bộ môn 2 tầng, khối hiệu bộ 2 tầng; xây mới tường rào, cổng ngõ; cải tạo, nâng cấp hệ thống sân nền, cây xanh và cảnh quan, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường.