Đầu tư xây mới 3 cầu trên tỉnh lộ 853 ở Đồng Tháp

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng 3 cầu trên tuyến ĐT853 qua xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp.

Công nhân thi công một cây cầu ở phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Các cầu được xây dựng mới nằm trên tuyến ĐT853, đoạn từ quốc lộ 54 đến phà Phong Hòa - Thới An. Cầu và đường dẫn được thiết kế với bề rộng 7m, lan can rộng 0,5m mỗi bên, tải trọng HL93.

Dự án có tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 50,3 tỷ đồng, thời gian thực hiện 3 năm. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp được giao làm chủ đầu tư.

Hiện nay, tuyến ĐT853 từ quốc lộ 54 đến bến phà Phong Hòa - Thới An (trước đây thuộc huyện Lai Vung), nằm ven sông Hậu và là một trong những trục giao thông kết nối Đồng Tháp với TP Cần Thơ.

Để tiết kiệm thời gian, nhiều tài xế lựa chọn lộ trình theo ĐT853, quốc lộ 54 qua phà Phong Hòa đến Thới An, Ô Môn, Thới Lai (TP Cần Thơ). Lưu lượng phương tiện ngày càng tăng khiến việc đầu tư xây dựng các cầu có tải trọng lớn, thay thế những cầu cũ hẹp, tải trọng thấp, đồng bộ với hệ thống đường bộ trở nên cần thiết.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, sau khi hoàn thành, 3 cầu mới sẽ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm khai thác an toàn, thông suốt; nâng cao năng lực vận tải, tăng cường kết nối liên vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

Dự án cũng góp phần thực hiện khâu đột phá chiến lược về giao thông theo định hướng phát triển giao thông và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.