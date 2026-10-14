Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC (IEC Corp) tăng vốn lên 2.600 tỷ đồng, thế chấp cổ phần tại Agribank

Kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao và tăng mạnh quy mô vốn

Theo thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp công bố vào giữa tháng 8 năm 2026, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC (IEC Corp) đã nâng vốn điều lệ từ 1.600 tỷ đồng lên mức 2.600 tỷ đồng. Toàn bộ phần vốn tăng thêm trong đợt này đều đến từ nguồn vốn tư nhân. Cùng với việc mở rộng quy mô vốn, bộ máy lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp cũng được củng cố với ông Nguyễn Văn Dũng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Dương Thị Mai Hoa giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Ban điều hành hiện tại của doanh nghiệp quy tụ những cá nhân có bề dày kinh nghiệm quản trị. Bà Dương Thị Mai Hoa chính thức điều hành công ty từ đầu năm 2025. Nữ doanh nhân sinh năm 1969 từng trải qua nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức lớn như Giám đốc Tài chính Oracle Việt Nam, Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc tế Việt Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup và Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways. Ngoài vai trò tại đây, bà còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản HD89 Group và tham gia góp vốn tại Tập đoàn OBC.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Văn Dũng được bổ nhiệm từ cuối năm 2025. Vị lãnh đạo sinh năm 1980 này hiện cũng là người đại diện theo pháp luật của nhiều pháp nhân khác trên thị trường như Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư CIR Việt Nam, Công ty cổ phần Greenland Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư Bảo Ngọc TTC và Công ty cổ phần IEC Vĩnh Phúc.

Thu xếp tài chính và đẩy mạnh danh mục dự án bất động sản

Để bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp đang tích cực thực hiện các nghiệp vụ tín dụng. Trong tháng 8 năm 2026, công ty đã thế chấp toàn bộ 4,2 triệu cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần IEC Vĩnh Phúc, tương đương giá trị 42 tỷ đồng, để đảm bảo cho khoản vay có giá trị tương ứng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thanh Trì.

Được thành lập từ năm 2015 với trụ sở tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, doanh nghiệp hiện là chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản và tiện ích dân sinh đáng chú ý. Tiêu biểu là dự án Khu nhà ở IEC Residences Quy Nhơn thuộc quy hoạch Khu thiết chế công đoàn tại tỉnh Gia Lai với diện tích hơn 3,7 ha và tổng vốn đầu tư sơ bộ gần 1.129 tỷ đồng. Ngoài ra, danh mục phát triển của công ty còn bao gồm dự án Nhà ở xã hội Long Vân 1 quy mô gần 2,1 ha tại tỉnh Gia Lai, Khu nhà ở xã hội IEC Hà Nội quy mô 2,1 ha và Trường Liên cấp IEC diện tích gần 1 ha cùng nằm trên địa bàn Thủ đô.