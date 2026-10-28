Đầu tư xây dựng Tổ hợp thể thao đa năng tại Mỹ Đình

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn trình bày tờ trình tại kỳ họp thứ 7. (Ảnh: Hải Thái Thành)

Theo nội dung tờ trình được Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày, Tổ hợp bao gồm ba hạng mục công trình chính là nhà thi đấu đa năng, nhà tập luyện và ký túc xá dành cho vận động viên, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và trang thiết bị đồng bộ.

Trong đó, nhà thi đấu đa năng được xây dựng với quy mô 4 tầng nổi, 2 tầng hầm để xe, khán đài bố trí bốn mặt, sức chứa từ 5.000 đến 6.000 chỗ ngồi. Công trình đáp ứng yêu cầu thi đấu nhiều môn thể thao như: Bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, võ thuật, đấu kiếm, kickboxing, muay, bi-a và pickleball. Tổng diện tích sàn phần nổi khoảng 18.315m², diện tích sàn tầng hầm khoảng 25.738m².

Nhà tập luyện cao 8 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 24.188m², được bố trí theo đặc thù từng bộ môn. Tầng 1 có bể bơi dự kiến 8 làn; các tầng từ 2 đến 7 dành cho các môn khác. Tầng 8 bố trí không gian tập luyện bóng chuyền, bóng rổ với yêu cầu chiều cao trần lớn.

Trong phạm vi dự án có ký túc xá cao 17 tầng nổi, 2 tầng hầm, đáp ứng nhu cầu ăn ở, sinh hoạt cho tối thiểu 1.500 vận động viên.

Bên cạnh nhiệm vụ phục vụ thể thao thành tích cao, nhà thi đấu đa năng được định hướng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, có khả năng tổ chức các giải đấu cấp thành phố, quốc gia và quốc tế, kết hợp tổ chức sự kiện văn hóa, góp phần phát triển kinh tế đêm.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội hiện quản lý 37 môn và phân môn thể thao. Việc đầu tư tổ hợp mới nhằm bổ sung cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện vận động viên, đặc biệt đối với các môn thuộc chương trình thi đấu ASIAD và Olympic.