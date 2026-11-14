Đầu tư xây dựng điểm trường THCS tại Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Suối Tọ

Đồng chí Hà Trung Chiến làm việc tại xã Suối Tọ về phương án đầu tư xây dựng điểm trường THCS.

Dự án điểm trường THCS có tổng mức đầu tư 46,4 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, thực hiện trong giai đoạn 2026-2028. Theo đó, dự án sẽ xây mới nhà công vụ 3 tầng, gồm 15 phòng; nhà bán trú học sinh 4 tầng, gồm 54 phòng; cải tạo nhà lớp học 2 tầng với 6 phòng học. Ngoài ra, dự án còn đầu tư xây dựng nhà để xe, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh, sân trường, cổng, tường rào, kè chắn đất và phá dỡ một số công trình cũ đã xuống cấp.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra dự án.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, triển khai dự án bảo đảm tiến độ đề ra. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chú trọng chất lượng công trình, bảo đảm hiệu quả nguồn vốn đầu tư và sớm đưa công trình vào sử dụng.

Đồng chí Hà Trung Chiến phát biểu tại cuộc làm việc.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời, tạo điều kiện để Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Suối Tọ từng bước đáp ứng các tiêu chí về cơ sở vật chất, hướng tới đạt chuẩn quốc gia.