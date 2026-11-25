Tại Diễn đàn Đầu tư tạo tác động - Vietnam Impact Investing Forum với chủ đề “Đầu tư vì một Việt Nam phát triển bền vững” sáng 25/11, nhiều ý kiến cho rằng, nhu cầu vốn cho chuyển đổi xanh ngày càng lớn, nhưng khả năng tiếp cận nguồn vốn này vẫn là thách thức đối với không ít doanh nghiệp.

Dòng vốn xanh cần đồng hành với quá trình chuyển đổi

Theo ông Nguyễn Nghĩa Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM), dòng vốn đầu tư bền vững trên thế giới đang tăng trưởng mạnh. Đến cuối năm 2025, tổng giá trị phát hành trái phiếu bền vững đạt chuẩn GSS+ (các công cụ nợ gắn nhãn xanh, xã hội, bền vững và liên kết bền vững) tích lũy toàn cầu lên tới 6,8 nghìn tỷ USD. Riêng vốn đầu tư vào năng lượng sạch trong năm 2025 ước đạt 2,2 nghìn tỷ USD.

Việt Nam cũng đang từng bước hình thành nền tảng tài chính xanh. Tính đến hết quý I/2026, dư nợ tín dụng xanh đạt 828 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 31,4 tỷ USD, với sự tham gia của 82 tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, quy mô thị trường vốn xanh vẫn còn khiêm tốn, thanh khoản hạn chế và thiếu sự đa dạng về sản phẩm.

Theo ông Tuấn, thị trường không nên chỉ tập trung tài trợ cho những doanh nghiệp đã “xanh” mà cần hỗ trợ cả các doanh nghiệp truyền thống trong ngành sản xuất, vận tải, năng lượng thực hiện chuyển đổi.

Đây là nhóm doanh nghiệp thường phải đối mặt với nhu cầu vốn lớn, thời gian hoàn vốn dài, thiếu dữ liệu nền về phát thải và chi phí chuẩn bị hồ sơ cao. Những khó khăn này càng rõ ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các diễn giả tham gia diễn đàn. Ảnh: BTC

Vì vậy, nhà đầu tư cần đánh giá tính khả thi của lộ trình chuyển đổi thay vì chỉ nhìn vào hiện trạng doanh nghiệp. Các công cụ như tín dụng xanh, trái phiếu liên kết bền vững gắn với chỉ số đánh giá hiệu quả (KPI), vốn cổ phần tăng trưởng hoặc tài trợ hỗn hợp kết hợp nguồn vốn ưu đãi có thể được sử dụng linh hoạt để đáp ứng nhu cầu này.

Để thu hút dòng vốn dài hạn, doanh nghiệp cần có chiến lược chuyển đổi rõ ràng, hệ thống dữ liệu và chỉ số đo lường đáng tin cậy, cơ chế quản trị và công bố thông tin minh bạch, phương án tài chính khả thi cùng trách nhiệm giải trình nghiêm túc. Đây cũng là cơ sở để hạn chế rủi ro “tẩy xanh”.

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho rằng, nền kinh tế không chỉ cần những dòng vốn lớn hơn mà quan trọng hơn là vốn phải có chất lượng, được phân bổ đúng lĩnh vực, đúng dự án, tạo ra giá trị gia tăng và sức lan tỏa dài hạn.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp có dự án tiềm năng nhưng khó tiếp cận nguồn vốn phù hợp, trong khi các nhà đầu tư ngày càng đặt ra yêu cầu cao về tính minh bạch, năng lực quản trị và tiêu chuẩn môi trường, xã hội. Khoảng cách giữa nhu cầu vốn và khả năng hấp thụ vốn vẫn là một trong những điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Nâng chuẩn doanh nghiệp, đa dạng hóa nguồn vốn

Bên cạnh yêu cầu nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn ESG, việc đa dạng hóa các kênh huy động vốn cũng được đặt ra cấp thiết.

Sự kiện do Báo Nhân Dân và Công ty cổ phần Tài chính thông minh (SmartF) phối hợp tổ chức. Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Nghĩa Tuấn cho rằng, sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được chính thức nâng hạng từ ngày 21/9/2026, dòng vốn danh mục thụ động trong những năm đầu được ước tính có thể vượt 2,5 tỷ USD. Tuy nhiên, chất lượng thị trường mới là yếu tố quyết định khả năng chuyển hóa sức hút ban đầu thành dòng vốn dài hạn.

Các nhà đầu tư tổ chức thường cân nhắc lợi nhuận và định giá, thanh khoản và khả năng thoái vốn, chất lượng thể chế, tính minh bạch và tiêu chuẩn ESG trước khi quyết định đầu tư.

Ở góc độ doanh nghiệp năng lượng, bà Phan Thị Phương Anh - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết, đơn vị dự kiến có nhu cầu thu xếp 3-5 tỷ USD vốn dài hạn trong 5 năm tới để phục vụ các dự án phát triển hạ tầng năng lượng, LNG và đổi mới công nghệ.

Trong đó, PV GAS đang nghiên cứu, triển khai các dự án về hydro xanh, công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon (CCS) và những dự án đáp ứng tiêu chuẩn ESG. Theo bà Phương Anh, việc chủ động xây dựng danh mục đầu tư từ sớm giúp doanh nghiệp có sự chuẩn bị khi tiếp cận các dòng vốn quốc tế với yêu cầu ngày càng cao.

Trong khi đó, ông Vũ Trí Thức - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nhấn mạnh, vốn nhà nước cần phát huy vai trò dẫn dắt, thu hút thêm nguồn lực từ khu vực tư nhân và các tổ chức quốc tế.

SCIC định hướng tập trung đầu tư vào những lĩnh vực trọng điểm như hạ tầng, năng lượng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các khoản đầu tư không chỉ phải bảo toàn, phát triển vốn mà còn cần tạo tác động tích cực đối với môi trường, xã hội và nền kinh tế.

Từ góc độ chính sách, Tiến sĩ Nguyễn Hải Nam, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển đa dạng các kênh huy động vốn như trái phiếu dự án, trái phiếu xanh, trái phiếu địa phương và các sản phẩm tài chính khác, giảm áp lực phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng.

Như vậy, để dòng vốn xanh thực sự trở thành động lực phát triển, không chỉ cần sự sẵn sàng của nhà đầu tư mà còn đòi hỏi doanh nghiệp chủ động nâng cao năng lực quản trị, minh bạch thông tin và xây dựng lộ trình chuyển đổi khả thi. Khi các công cụ tài chính được thiết kế linh hoạt, dòng vốn sẽ không chỉ tìm đến những doanh nghiệp đã xanh mà còn góp phần thúc đẩy nhiều doanh nghiệp chuyển đổi theo hướng bền vững.