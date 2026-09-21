Đầu tư vườn thiền, Báo thiên bảo tháp, chiếu sáng nghệ thuật Ngũ Hành Sơn phục vụ du lịch
Ngày 21/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng cùng các sở, ngành liên quan đối với các công trình, dự án trọng điểm.
Trong đó, quy mô lớn nhất là dự án Công viên Văn hóa Lịch sử Ngũ Hành Sơn do UBND TP Đà Nẵng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng làm hủ đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công với tổng mức 4.518 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2026 – 2028.
Trong đó có 4 dự án thành phần quan trọng. Một là dự án “Tạo lập không gian cảnh quan, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật xung quanh núi Thổ Sơn, gồm Khu công viên văn hóa 3.677m² gồm cây xanh chuyên đề, vườn tượng khoảng 8.988m², vườn thiền khoảng 5.528m², bãi đỗ xe, kè chắn ranh giới khu đất tiếp giáp chùa Giác Hoàng Viên, chùa Huệ Quang và lối vào chùa.
Điểm nhấn là xây mới Báo thiên bảo tháp 13 tầng cao 58m và 1 tầng bán hầm trên diện tích 281 m² (tổng diện tích sàn 1.737,6m²).
Hai là dự án “Chiếu sáng nghệ thuật các ngọn núi”. Ba là dự án “Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo lối lên, hệ thống tam cấp, kiến trúc nhỏ, hạ tầng kỹ thuật tổng thể núi Thủy Sơn, các kiến trúc nhỏ trong các hang động, lối lên một số ngọn núi.
Bốn là dự án “Xây dựng các khu chức năng, công trình hỗ trợ phát huy giá trị di tích và hạ tầng kỹ thuật Khu di tích danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn (bao gồm 22 dự án thành phần).
Hiện nay Ban quản lý đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để trình Sở Tài chính thẩm định. Riêng 2 dự án 1 và 2 dự kiến hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 10/2026.
Dự án theo quy hoạch của Chính phủ liên quan 1.612 hồ sơ giải tỏa (đất nhà ở 1.175 hồ sơ; đất nông nghiệp 437 hồ sơ), hiện có 1.022 hồ sơ bàn giao mặt bằng, còn 590 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng.
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh trong các dự án động lực về phát triển văn hóa, du lịch, y tế của TP Đà Nẵng thời gian đến, dự án Công viên Văn hóa Lịch sử Ngũ Hành Sơn được xác định đóng vai trò rất quan trọng, là hành động cụ thể hóa chủ trương của Trung ương và TP Đà Nẵng khi từ năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định Phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh Di tích quốc cấp gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn.
Do đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng và các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trình UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, bảo đảm tiến độ dự án; góp phần hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của thành phố.
Bà Nguyễn Thị Anh Thi cho biết thêm, mới đây trong quần thể Danh thắng - Di tích quốc cấp gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn vừa khánh thành Công viên tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Cùng với các dự án khác cần kết nối liên hoàn với hệ thống di tích và danh thắng Ngũ Hành Sơn đã hiện hữu, nhằm tạo thành không gian di sản liền mạch - nơi giao thoa giữa lịch sử, văn hóa, tâm linh và giáo dục truyền thống - qua đó nâng tầm giá trị của di tích Ngũ Hành Sơn, tạo sản phẩm mới phục vụ du lịch, tăng thêm trải nghiệm cho du khách.
Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh Di tích quốc cấp gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn của Chính phủ nhằm quản lý và bảo vệ di tích hài hòa với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, dịch vụ du lịch, nghiên cứu, bảo tồn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.
Bên cạnh đó tạo điều kiện, cơ chế, nguồn lực thu hút, khuyến khích đầu tư phát triển bền vững tại khu vực, phát huy giá trị danh thắng trở thành không gian văn hóa, lễ hội kết hợp điểm vui chơi giải trí đặc sắc của TP.Đà Nẵng, tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch trên hành trình du lịch "Con đường di sản miền Trung".
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/dau-tu-vuon-thien-bao-thien-bao-thap-chieu-sang-nghe-thuat-ngu-hanh-son-phuc-vu-du-lich.html