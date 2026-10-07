Đầu tư viễn thông toàn cầu tăng trở lại

Theo báo cáo mới nhất của Dell'Oro Group, đơn vị nghiên cứu thị trường trong các lĩnh vực viễn thông, an ninh, hạ tầng mạng và trung tâm dữ liệu, chi tiêu vốn của các nhà mạng trên toàn thế giới tăng khoảng 5% trong sáu tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này vượt dự báo của giới phân tích hồi đầu năm và cho thấy dòng vốn vào viễn thông đã khởi sắc sau nhiều năm suy giảm liên tiếp.

Trong nửa đầu năm 2026, các nhà mạng tăng đầu tư khoảng 5% và doanh thu của các hãng thiết bị viễn thông cũng tăng tương ứng. Doanh thu của các nhà sản xuất thuộc sáu nhóm thiết bị Dell'Oro Group theo dõi, gồm truy nhập băng rộng, truyền dẫn vi ba và quang, mạng lõi di động, mạng truy nhập vô tuyến, bộ định tuyến cao cấp và thiết bị tập hợp, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy mức đầu tư của nhà mạng vẫn là yếu tố chính quyết định doanh thu của các hãng thiết bị viễn thông.

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Ông Stefan Pongratz, Phó chủ tịch Dell'Oro Group, cho rằng đầu tư viễn thông trong nửa đầu năm tăng mạnh hơn dự kiến, nhưng mức tăng này chưa làm thay đổi cách các nhà mạng phân bổ vốn về lâu dài. Theo ông, sau nhiều năm đầu tư cho 5G và cáp quang, các nhà mạng đã mở rộng dung lượng mạng, vì vậy vốn đầu tư đang chuyển dần từ mở rộng vùng phủ sang tăng dung lượng, hiện đại hóa mạng, tự động hóa và nâng hiệu quả vận hành. Ông Pongratz cũng cho biết doanh thu nhà mạng tăng đang giúp giảm tỷ lệ vốn đầu tư trên doanh thu, dù mức đầu tư cho mạng lưới vẫn gần như không thay đổi.

Dù năm 2026 khởi đầu thuận lợi, báo cáo chi tiêu vốn viễn thông tháng 9/2026 của Dell'Oro Group chỉ điều chỉnh nhẹ dự báo cho giai đoạn tới. Chi tiêu đầu tư viễn thông toàn cầu được dự báo tăng trưởng kép 0 đến 01% mỗi năm trong giai đoạn 2025 đến 2030, do các nhà mạng đã hoàn thành phần lớn các đợt đầu tư lớn cho mở rộng 5G và triển khai cáp quang.

Tỷ lệ vốn đầu tư trên doanh thu của ngành, từng đạt 18% vào năm 2022, được dự báo giảm xuống khoảng 14% vào năm 2028 trước khi tăng nhẹ trở lại do các nhà mạng bắt đầu đầu tư cho 6G. Diễn biến này cho thấy các nhà mạng đang giảm tốc độ đầu tư sau chu kỳ mở rộng 5G và cáp quang, trong khi chờ 6G bước vào giai đoạn cần đầu tư quy mô lớn hơn.

Trong khi đó, doanh thu thiết bị viễn thông được dự báo tăng trưởng kép 2 đến 3% mỗi năm trong giai đoạn 2025 đến 2030, cao hơn tốc độ tăng đầu tư của các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông. Theo Dell'Oro Group, nhu cầu từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây đang góp phần thúc đẩy doanh thu thiết bị, giúp các hãng sản xuất mở rộng nguồn khách hàng bên cạnh nhóm nhà mạng truyền thống.

Nhìn tổng thể, thị trường viễn thông thế giới đang tăng chậm lại, dù đầu tư trong nửa đầu năm 2026 tăng 5% so với cùng kỳ. Các nhà mạng đang chuyển trọng tâm từ mở rộng vùng phủ sang khai thác hiệu quả hơn hạ tầng đã đầu tư, trong khi các hãng thiết bị viễn thông tìm thêm khách hàng từ lĩnh vực điện toán đám mây để bù đắp phần tăng trưởng chậm lại của thị trường nhà mạng truyền thống.