Đầu tư vào kỹ năng và AI có trách nhiệm để xây dựng lực lượng lao động bền vững

Báo cáo phát triển bền vững 2025-2026 ghi nhận khoảng 81% nhân viên toàn cầu sử dụng AI hằng ngày. (Ảnh: CTV)

Vừa mới đây, ManpowerGroup chính thức công bố báo cáo phát triển bền vững 2025-2026 cập nhật kết quả trong phát triển kỹ năng, ứng dụng AI, quản trị công nghệ và giảm phát thải trên phạm vi toàn cầu.

Theo ManpowerGroup, các hoạt động trong kỳ báo cáo hướng tới mở rộng cơ hội tiếp cận kỹ năng và việc làm, thúc đẩy hành động khí hậu, đồng thời tăng cường quản trị có trách nhiệm khi AI ngày càng được sử dụng rộng rãi.

Chia sẻ về báo cáo này, Giám đốc marketing và phát triển bền vững của ManpowerGroup, Ruth Harper nhấn mạnh, giúp mọi người tìm được công việc ý nghĩa là một trong những cách thiết thực nhất để thay đổi cuộc sống. “Trong bối cảnh AI đang định hình lại công việc, ưu tiên của chúng tôi là giúp người lao động có kỹ năng, sự tự tin và cơ hội cần thiết để thích ứng”, vị Giám đốc này nói.

Báo cáo có chủ đề “Hành trình thay đổi thế giới: Lấy con người làm trọng tâm và số hóa toàn diện” tập trung vào ba lĩnh vực: hành tinh, con người và thịnh vượng cùng nguyên tắc quản trị. (Ảnh: ManpowerGroup)

Cũng theo Giám đốc marketing và phát triển bền vững, báo cáo này cho thấy những bước tiến thiết thực của ManpowerGroup trong việc phát triển nhân tài trên quy mô lớn, mở ra lộ trình đến với những vị trí việc làm mới và ứng dụng công nghệ để nâng cao năng lực con người, thay vì thay thế họ.

Thành tựu nổi bật trong báo cáo là 81% nhân viên sử dụng AI hằng ngày

Báo cáo chỉ ra, 81% nhân viên ManpowerGroup trên toàn cầu hiện sử dụng công cụ AI hằng ngày. Tập đoàn cũng ghi nhận hơn 30.000 lượt tham gia các hoạt động học tập và đào tạo về AI trong nội bộ.

ManpowerGroup cho biết, việc triển khai AI được thực hiện song song với đào tạo nhân viên và xây dựng cơ chế quản trị công nghệ. Tập đoàn đã phát triển hoạt động của Ủy ban Đạo đức AI và thiết lập AIDA - khung quản trị chung đối với AI, dữ liệu, phân tích và đổi mới (AI, Data, Analytics, Innovation). Khung này được sử dụng trong quá trình đánh giá, thử nghiệm và mở rộng ứng dụng các công nghệ mới.

Đáng chú ý, hơn 25.000 cuộc phỏng vấn có ứng dụng AI với các vị trí việc làm có ứng dụng AI trên toàn cầu. Khoảng 80% số cuộc phỏng vấn này diễn ra ngoài giờ làm việc thông thường, giúp ứng viên có thêm lựa chọn về thời gian tham gia.

Số liệu trên phản ánh cách ManpowerGroup đang sử dụng công nghệ để tăng tính linh hoạt trong quy trình tuyển dụng. Các kết quả được công bố trong báo cáo phản ánh hoạt động của ManpowerGroup trên phạm vi toàn cầu.

Hơn nữa, chương trình Manpower MyPath hiện có hơn 332.000 người tham gia và cựu học viên trên toàn cầu. Chương trình tập trung phát triển những kỹ năng cần thiết cho các vị trí có nhu cầu tuyển dụng cao.

Dịp này, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc ManpowerGroup, Jonas Prising nhận định, công nghệ và yêu cầu kỹ năng mới đang thay đổi cả cách doanh nghiệp phát triển lẫn cách người lao động xây dựng sự nghiệp. Những tổ chức có khả năng kết hợp công nghệ với năng lực con người sẽ thích ứng tốt hơn, mở rộng cơ hội việc làm và giúp người lao động tạo ra giá trị trong những vai trò mới.

Giảm 24% tổng lượng phát thải khí nhà kính

Ứng dụng khoa học công nghệ trong nghiên cứu và sản xuất gia tăng năng suất lao động. (Ảnh: Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam)

Theo số liệu do ManpowerGroup công bố, tổng lượng phát thải khí nhà kính của tập đoàn giảm 24% trong giai đoạn 2019-2025. Kết quả này nằm trong lộ trình thực hiện các mục tiêu giảm phát thải dựa trên cơ sở khoa học đến năm 2030 và mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2045 hoặc sớm hơn.

Điện tái tạo hiện chiếm 44% tổng lượng điện ManpowerGroup sử dụng trên toàn cầu. Năm 2025, ManpowerGroup cũng được tạp chí TIME đưa vào danh sách các doanh nghiệp bền vững hàng đầu thế giới.

Không những thế, đơn vị còn tăng cường cơ chế quản trị công nghệ. Cụ thể, bên cạnh việc mở rộng ứng dụng AI, ManpowerGroup đã xây dựng cơ chế giám sát liên phòng ban đối với AI, dữ liệu và các công nghệ mới. Cơ chế này bao gồm việc đánh giá, thử nghiệm và kiểm soát công nghệ trước khi mở rộng áp dụng trong tổ chức.

Năm 2026, ManpowerGroup được Ethisphere ghi nhận là một trong những doanh nghiệp có chuẩn mực đạo đức hàng đầu thế giới lần thứ 17. Theo báo cáo, đây là số lần được ghi nhận cao nhất trong ngành của tập đoàn.