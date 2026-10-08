Đầu tư vào dịch vụ chăm sóc: Lời giải cho bài toán già hóa dân số và bình đẳng giới

Không chỉ là diễn đàn học thuật, hội thảo mang tính chất của một phiên tham vấn kỹ thuật then chốt nhằm thu thập ý kiến chuyên môn, hỗ trợ đắc lực cho công tác hoạch định chính sách quốc gia và từng bước định hình các nội dung ưu tiên cho Đối thoại chính sách cao cấp về Phụ nữ và Kinh tế, cùng các sự kiện liên quan mà Bộ Nội vụ sẽ đăng cai tổ chức trong Năm APEC 2027.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà phát biểu. Ảnh: Thu Ngân

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh: Nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong nền kinh tế chăm sóc tuy không phải là vấn đề mới nhưng đang đòi hỏi một cách tiếp cận mang tính toàn diện, hệ thống và thích ứng linh hoạt hơn trước những đổi thay nhanh chóng của đất nước cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thứ trưởng khẳng định, kinh tế chăm sóc ngày nay vượt ra khỏi phạm vi của công tác bảo trợ xã hội hay thúc đẩy bình đẳng giới đơn thuần. Đây còn là vấn đề then chốt của thị trường lao động, năng suất, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh và là thước đo khả năng thích ứng của toàn bộ nền kinh tế trước những biến động sâu sắc, dài hạn về nhân khẩu học.

Đồng quan điểm trên, bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam chia sẻ, việc tập trung nguồn lực xây dựng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dễ tiếp cận, giá cả phải chăng và bảo đảm chất lượng cao sẽ mang lại "lợi ích kép" ba chiều vững chắc: Tạo ra việc làm ổn định, thúc đẩy bình đẳng giới thực chất và kiến tạo một nền kinh tế kiên cường, phát triển bền vững hơn.

Đi sâu vào các khía cạnh chuyên môn, hội thảo đã lắng nghe những phân tích đa chiều từ các chuyên gia trong và ngoài nước. Bà Feroza Sanjana, chuyên gia của UN Women, đã làm rõ các khía cạnh bản chất của kinh tế chăm sóc cũng như tính cấp bách của việc thúc đẩy lĩnh vực này trước làn sóng già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng. Tiếp nối bức tranh thực tiễn, chuyên gia tư vấn Nguyễn Thị Bích Thúy đã trình bày tổng quan các chính sách, kinh nghiệm và mô hình triển khai kinh tế chăm sóc tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mang đến nhiều bài học gợi mở cho tiến trình hoàn thiện thể chế tại Việt Nam.

Quang cảnh phiên thảo luận. Ảnh: Thu Ngân

Tại phiên thảo luận, các đại biểu thống nhất nhận định rằng việc xây dựng một hệ thống chăm sóc hiệu quả không thể là trách nhiệm đơn lẻ của một cơ quan hay cá nhân nào, mà đòi hỏi sự chung tay, đầu tư đồng bộ từ cả bốn trụ cột: Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng và mỗi gia đình.

Các nhóm giải pháp trọng tâm được nhấn mạnh bao gồm: Mở rộng hệ thống dịch vụ chăm sóc công và tư, xây dựng môi trường làm việc thân thiện với gia đình, củng cố mạng lưới bảo trợ xã hội, đồng thời khuyến khích phát triển các doanh nghiệp dịch vụ chăm sóc gắn liền với đổi mới sáng tạo. Những giải pháp này vừa giúp giải phóng sức lao động, giảm tải gánh nặng công việc chăm sóc không lương cho phụ nữ, vừa trực tiếp mở rộng không gian việc làm chính thức, gia tăng thu nhập và thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào đời sống kinh tế - xã hội.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Thu Ngân

Trong khuôn khổ chương trình, đại biểu đã trình bày dự kiến chủ đề và các ưu tiên then chốt của Đối thoại chính sách cao cấp về Phụ nữ và Kinh tế APEC 2027.

Với vai trò nước chủ nhà APEC 2027, Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển chung bằng việc khởi xướng và thúc đẩy một chương trình nghị sự toàn diện, định hướng thực thi về kinh tế chăm sóc.

Điều này không chỉ định vị vấn đề trao quyền cho phụ nữ trong khuôn khổ chiến lược về nâng cao năng lực phục hồi và sức cạnh tranh khu vực, mà còn góp phần nâng cao vị thế ngoại giao đa phương của Việt Nam.