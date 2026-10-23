Đầu tư và Thương mại TNG (TNG): Chuẩn bị chi gần 64,4 tỷ đồng trả cổ tức, doanh thu 9 tháng đạt hơn 8.000 tỷ đồng

TNG chuẩn bị chi gần 64,4 tỷ đồng trả cổ tức

HĐQT CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (mã ck: TNG) vừa thông qua nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 cho cổ đông.

Theo đó, TNG sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 11/11/2026, trong khi thời gian dự kiến thanh toán vào ngày 20/11.

Với hơn 128,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TNG dự kiến chi gần 64,4 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

Dragon Capital trở lại ghế cổ đông lớn

Ở diễn biến khác, nhóm quỹ Dragon Capital vừa công bố báo cáo về thay đổi sở hữu tại TNG. Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 8/10/2026, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company, một quỹ thuộc Dragon Capital, đã mua vào 500.000 cổ phiếu TNG. Sau giao dịch, quỹ này nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 0,3884% vốn TNG.

Cùng với giao dịch trên, tổng sở hữu của nhóm nhà đầu tư liên quan Dragon Capital tăng từ gần 6,3 triệu cổ phiếu lên gần 6,8 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu theo đó tăng từ 4,8915% lên 5,2799% vốn. Mức sở hữu mới vượt qua ngưỡng 5% giúp Dragon Capital chính thức quay trở lại làm cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

Trước đó chưa đầy một tuần, nhóm quỹ ngoại này đã rời khỏi ghế cổ đông lớn sau một phiên giảm tỷ trọng. Trong ngày 2/10/2026, hai quỹ thành viên khác của Dragon Capital là Gates Foundation Trust và Norges Bank đã bán ra mỗi quỹ 100.000 cổ phiếu TNG. Giao dịch này từng khiến tổng lượng sở hữu của cả nhóm giảm từ gần 6,5 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 5,0469% xuống còn gần 6,3 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 4,7915%. Qua đó, nhóm Dragon Capital không còn là cổ đông lớn của TNG.

Doanh thu 9 tháng đạt hơn 8.000 tỷ đồng

Về hoạt động kinh doanh, TNG tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu trong quý III/2026.

Chỉ tính riêng trong tháng 9/2026, công ty ghi nhận 856 tỷ đồng doanh thu, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế toàn quý III/2026, mức doanh thu đạt 3.228 tỷ đồng, tăng 22,6% so với quý III/2025.

Tổng kết 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu của công ty chạm mức 8.094 tỷ đồng, cao hơn 21,3% so với kết quả thực hiện của 9 tháng đầu năm 2025. Kế hoạch tài chính năm 2026 của Đầu tư và Thương mại TNG đặt mục tiêu mang về 9.500 tỷ đồng doanh thu. Với kết quả đạt được sau ba quý, doanh nghiệp đã hoàn thành 85,2% chỉ tiêu doanh thu của cả năm.