Đầu tư và AI có thể cải thiện tiềm năng tăng trưởng kinh tế Đức từ năm 2030

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Berlin, Đức. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế Đức có thể sẽ cải thiện đáng kể từ năm 2030 nhờ đầu tư, số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng sự suy giảm lực lượng lao động do biến đổi nhân khẩu học tiếp tục là một lực cản lớn đối với nền kinh tế.

Theo một nghiên cứu công bố ngày 17/10 của Viện Kinh tế Đức (IW), tốc độ tăng trưởng tiềm năng của Đức trong giai đoạn 2030-2040 có thể đạt trung bình khoảng 0,7% mỗi năm, cao hơn đáng kể mức tăng khoảng 0,3% trong thập niên hiện tại đến năm 2030. Đáng chú ý, trong nửa sau của thập niên 2030, tiềm năng tăng trưởng được dự báo có thể tăng lên khoảng 1% mỗi năm.

IW cho rằng số hóa và việc ứng dụng ngày càng rộng rãi AI sẽ là những động lực quan trọng, giúp nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất. Một nguồn đóng góp lớn khác được kỳ vọng đến từ vốn đầu tư. Theo nghiên cứu, việc gia tăng sử dụng vốn có thể đóng góp trung bình khoảng 0,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng.

Nhu cầu vốn của Đức trong những năm tới được đánh giá là rất lớn, đặc biệt đối với hạ tầng AI, mở rộng hệ thống năng lượng và đầu tư cho bảo vệ khí hậu. Tuy nhiên, kịch bản tăng trưởng cao hơn chỉ có thể trở thành hiện thực nếu Đức khắc phục được tình trạng đầu tư yếu kéo dài nhiều năm.

Chính phủ Đức đang tìm cách thúc đẩy dòng vốn tư nhân. Trong tuần tới, Berlin dự kiến tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quốc tế dành cho các nhà đầu tư nhằm thu hút thêm vốn vào nền kinh tế.

Trái ngược với tác động tích cực từ công nghệ và đầu tư, yếu tố lao động được dự báo sẽ đóng góp âm nhẹ vào tăng trưởng trong khoảng 15 năm tới. Theo IW, nguyên nhân chủ yếu là số người trong độ tuổi lao động tại Đức sẽ giảm mạnh do già hóa dân số.

Đến năm 2040, nước này dự kiến chỉ còn khoảng 50,8 triệu người trong độ tuổi lao động, giảm khoảng 4,3 triệu người, tương đương 7,7%, so với năm 2025. Điều này cho thấy triển vọng tăng trưởng dài hạn của kinh tế Đức ngày càng phụ thuộc vào khả năng nâng cao năng suất thay vì chỉ dựa vào mở rộng lực lượng lao động.

Theo đánh giá của IW, nếu Đức tăng đầu tư, đẩy nhanh số hóa và ứng dụng AI trên diện rộng, nền kinh tế có thể cải thiện đáng kể tiềm năng tăng trưởng trong thập niên 2030. Tuy nhiên, sự thiếu hụt lao động do nhân khẩu học sẽ tiếp tục đặt ra yêu cầu lớn về tự động hóa, nâng năng suất và sử dụng hiệu quả hơn nguồn nhân lực hiện có.