Đầu tư trước hạ tầng thiết yếu trạm dừng nghỉ để cao tốc vận hành đồng bộ

Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định trong lĩnh vực đường bộ.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ đã ảnh hưởng đến việc khai thác đồng bộ.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế mới nhằm tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc.

Thực tế triển khai các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông cho thấy một số dự án chưa đáp ứng tiến độ, ảnh hưởng đến việc khai thác đồng bộ.

Nguyên nhân chủ yếu là trạm dừng nghỉ được thực hiện như một dự án độc lập, phải qua nhiều thủ tục về giải phóng mặt bằng, môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nguồn vật liệu...

Ngoài ra, việc lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh toàn bộ trạm dừng nghỉ cũng cần nhiều thời gian và phụ thuộc khả năng thu hút đầu tư tại từng vị trí.

Nếu không lựa chọn được nhà đầu tư, cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện lại các thủ tục để chuyển sang đầu tư công.

Đặc biệt, việc hoàn thành các công trình dịch vụ công tại trạm dừng nghỉ là một trong những điều kiện để triển khai thu phí đối với các tuyến thuộc trường hợp quy định tại Nghị định số 130/2024.

Do vậy, Bộ Xây dựng đề xuất trường hợp cần thiết, cơ quan chủ quản được xem xét, quyết định đầu tư, xây dựng trước một số hạng mục thiết yếu của trạm dừng nghỉ trong dự án đường cao tốc.

Các hạng mục dự kiến gồm đường ra, đường vào, bãi đỗ xe, khu vệ sinh và không gian nghỉ ngơi. Việc đầu tư trước nhằm bảo đảm điều kiện khai thác đồng bộ khi cao tốc đưa vào sử dụng, đồng thời đáp ứng điều kiện triển khai thu phí nộp ngân sách Nhà nước.

Những hạng mục còn lại, nhất là những công trình phục vụ kinh doanh thương mại sẽ được thực hiện sau khi lựa chọn được nhà đầu tư xây dựng, khai thác trạm dừng nghỉ.