Đầu tư 'trúng và đúng' để hướng tới ASIAD, Olympic

Không chỉ rà soát danh mục các môn thi đấu, việc tìm ra đúng con người và cơ chế phân bổ kinh phí minh bạch được xem là chìa khóa để thể thao Thủ đô tự tin vươn tầm ASIAD và Olympic.

Võ sĩ wushu Dương Thúy Vi của Hà Nội đóng góp nhiều huy chương quốc tế cho thể thao Việt Nam. Ảnh: Bùi Lượng

Điều chỉnh linh hoạt từ thực tiễn địa phương

Chương trình “Phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD, Olympic giai đoạn 2026-2045” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 816/QĐ-TTg ngày 7-5-2026 được xem là kim chỉ nam cho thể thao thành tích cao cả nước. Trong quyết định này, Chính phủ đã xác định 9 môn thể thao trọng điểm gồm: Bắn súng, bắn cung, cử tạ, xe đạp, đua thuyền, điền kinh, bơi, karate, cầu mây. Đây là những bộ môn được đánh giá là phù hợp với thể trạng, tố chất của vận động viên Việt Nam; đồng thời sở hữu khả năng cạnh tranh huy chương thực tế ở cấp độ châu lục và thế giới.

Là địa phương luôn giữ vị trí “đầu tàu” và đóng góp lực lượng nòng cốt cho các đội tuyển quốc gia, UBND thành phố Hà Nội đã khẩn trương cụ thể hóa định hướng của Chính phủ và Thành ủy bằng Kế hoạch số 383/KH-UBND, ngày 30-9-2026, về phát triển các môn thể thao trọng điểm thành phố Hà Nội chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD và Olympic giai đoạn 2026-2045.

Tuy nhiên, thay vì áp dụng nguyên mẫu danh mục 9 môn từ cấp trung ương, thành phố đã thể hiện tư duy tiếp cận linh hoạt, thực tế khi quyết định tập trung đầu tư vào 13 môn thể thao trọng điểm.

Cụ thể, so với khung chung của Trung ương, Hà Nội đã chủ động bổ sung thêm 6 môn vốn là thế mạnh truyền thống giàu thành tích gồm: Wushu, boxing, thể dục, vật, đấu kiếm, judo và bớt đi 2 môn là bơi, xe đạp. Sự điều chỉnh này xuất phát từ việc phân tích thực trạng đào tạo và tiềm năng tranh chấp huy chương.

Cụ thể, môn bơi và xe đạp dù nằm trong danh sách của Trung ương nhưng lực lượng vận động viên hiện tại của Hà Nội còn hạn chế, khả năng cạnh tranh huy chương ở cấp độ quốc gia và quốc tế chưa cao trong ngắn hạn. Trái lại, các môn được bổ sung như Wushu, boxing, đấu kiếm, judo, thể dục hay vật lại có bề dày truyền thống, cơ sở vật chất sẵn có và hệ thống đào tạo trẻ bài bản.

Điển hình như wushu, Hà Nội từng đóng góp cho thể thao Việt Nam nhà vô địch ASIAD 17 năm 2014 Dương Thúy Vi và tại ASIAD 20 vừa qua 3 vận động viên giành Huy chương đồng. Hay ở môn boxing, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm giành Huy chương bạc tại ASIAD 20 đang được đánh giá có nhiều khả năng đoạt vé tham dự Olympic năm 2028.

Chọn đúng người và bài toán kinh phí đầu tư

Xác định danh mục môn thể thao trọng điểm mới chỉ là khung mang tính định hướng. Yếu tố cốt lõi mang tính quyết định thành bại của chiến lược chính là việc phát hiện, tuyển chọn và đầu tư đúng những cá nhân xuất sắc. Hiện tại, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội đang tích cực triển khai giai đoạn rà soát, lựa chọn các vận động viên ưu tú nhất để đưa vào danh sách đầu tư trọng điểm.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội) Đinh Văn Luyến chia sẻ, đơn vị đã chủ động đánh giá kỹ lưỡng nhằm tìm ra nội dung đầu tư trọng điểm và gương mặt thực sự phù hợp để tập trung nguồn lực. Vấn đề then chốt hiện nay là phải tìm đúng con người cụ thể để “đầu tư đúng người, đúng nội dung”, dự kiến hoàn thành trong tháng 10 này. Phía trung tâm đang đặt mục tiêu trước mắt là chuẩn bị lực lượng thật tốt, phấn đấu có từ 2 đến 3 vận động viên giành vé chính thức tham dự Olympic.

Để đạt được mục tiêu lớn này, thể thao Hà Nội không đi một mình mà lựa chọn giải pháp phối hợp chặt chẽ với Cục Thể dục thể thao Việt Nam, đặc biệt ở nhóm 7 môn thể thao cùng nằm trong danh mục đầu tư trọng điểm của cả 2 bên (bắn súng, bắn cung, cử tạ, đua thuyền, điền kinh, karate, cầu mây). Sự chung tay giữa thành phố và ngành Thể thao cả nước sẽ giúp tối ưu hóa điều kiện tập huấn, thuê chuyên gia ngoại chất lượng cao, đầu tư trang thiết bị y tế, ứng dụng khoa học thể thao và tạo điều kiện cho vận động viên tập huấn, thi đấu quốc tế nhiều hơn.

Từ thực tế huấn luyện ở cơ sở, đại diện các bộ môn trực tiếp tham gia đào tạo cũng đồng tình với định hướng mới nhưng đặt ra những yêu cầu rất cụ thể về phương thức triển khai. Trưởng bộ môn Wushu (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội) Phan Quốc Vinh cho biết, phía bộ môn đã hoàn thành việc rà soát và sàng lọc được những gương mặt vận động viên tiêu biểu có khả năng tranh chấp Huy chương vàng ở ASIAD 21 cũng như ASIAD 22. Tuy nhiên, điều quan trọng lúc này là bộ môn cần sớm được giao chỉ tiêu rõ ràng và được cấp nguồn kinh phí cụ thể cho việc đầu tư trọng điểm.

Với sự chủ động từ khâu quy hoạch môn thi đấu, sự đồng lòng giữa cơ quan quản lý và các bộ môn, cùng cơ chế phối hợp chặt chẽ với cấp trung ương, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa Kế hoạch số 383/KH-UBND. Việc đầu tư “trúng và đúng” không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu của thể thao Thủ đô mà còn đóng góp trực tiếp vào giấc mơ nâng tầm thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.