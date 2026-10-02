Đầu tư triển khai dự án phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững

Dự án có tổng kinh phí 15 tỷ đồng (tương đương 788.975,38 CAD), hoàn toàn từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại bằng tiền mặt.

Nông dân điểu khiển bơm tát nước qua app điện thoại thông minh. Ảnh minh họa: Văn Sĩ/TTXVN

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng, Dự án GoRice hướng tới mục tiêu nâng cao phúc lợi kinh tế - xã hội và môi trường cho người trồng lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long thông qua các thực hành sản xuất lúa gạo bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Điểm nổi bật của dự án là chú trọng thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao năng lực lãnh đạo và khả năng ra quyết định cho phụ nữ cũng như người dân tộc thiểu số trong sản xuất nông nghiệp thông minh.

Dự án được thực hiện từ tháng 9/2026 đến tháng 12/2029 tại 7 xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ, gồm: Hồ Đắc Kiện, Thuận Hòa, Đại Ngãi, Tân Thạnh, Gia Hòa, Nhu Gia và Thạnh Phú. Các nội dung trọng tâm của kế hoạch bao gồm: nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông, hợp tác xã và nông dân áp dụng các kỹ thuật sản xuất lúa thông minh; thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn và công nghệ xanh như xử lý rơm rạ, phụ phẩm trấu nhằm cải thiện thu nhập và lợi ích môi trường.

Bên cạnh đó, dự án hỗ trợ người sản xuất (ưu tiên phụ nữ và người dân tộc thiểu số) về kỹ năng khởi nghiệp, quản lý tài chính hộ gia đình, tiếp cận nguồn lực vốn, vật tư và công cụ sản xuất.

Kế hoạch cũng hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng về bình đẳng giới, đồng thời tăng cường sự sẵn sàng của các bên liên quan nhằm huy động nguồn lực, hỗ trợ ngành nông nghiệp và môi trường thành phố xây dựng kế hoạch dài hạn về sản xuất lúa gạo thông minh với khí hậu có lồng ghép giới.

UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thành lập Ban Quản lý dự án GoRice để điều phối, triển khai và giám sát các hoạt động.

Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Stichting Oxfam Novib tại Việt Nam (Oxfam), Viện Môi trường Nông nghiệp (IAE), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng các sở, ngành và chính quyền địa phương để triển khai chuyển giao kỹ thuật, đo đạc - báo cáo - thẩm tra kết quả giảm phát thải (MRV), thúc đẩy kết nối thị trường và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo phát thải thấp.