Đầu tư trang thiết bị mầm non vùng khó cần sát nhu cầu

Trường Mầm non Xuân Đài chú trọng khai thác hiệu quả trang thiết bị phục vụ giáo dục trẻ.

Trang thiết bị mầm non địa bàn nghèo cần đầu tư đồng bộ

Những năm gần đây, cơ sở vật chất tại các trường mầm non ở địa bàn nghèo, vùng khó tỉnh Phú Thọ từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, tại những trường miền núi có nhiều điểm lẻ, tình trạng thiếu đồng bộ về trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi vẫn là khó khăn trong tổ chức hoạt động giáo dục.

Thực tế đặt ra yêu cầu không chỉ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất mà còn phải xác định đúng nhu cầu từng điểm trường, bảo đảm thiết bị được trang bị phù hợp, phát huy hiệu quả trong chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Tại Trường Mầm non Thu Cúc (xã Thu Cúc), điều kiện trường lớp từng bước được nâng lên nhờ sự quan tâm của Nhà nước, chính quyền địa phương, cùng nỗ lực của nhà trường và sự đồng hành của phụ huynh.

Bà Hà Thị Ngọc Điệp - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thu Cúc cho biết, công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà lớp học tại điểm trường chính được triển khai và bàn giao trong năm 2026, góp phần cải thiện điều kiện tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Tuy nhiên, đặc thù địa bàn miền núi rộng, nhiều điểm trường khiến việc bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ vẫn gặp khó khăn. Theo bà Hà Thị Ngọc Điệp, đầu tư trang thiết bị cho các điểm trường xa trung tâm cần tính đến điều kiện thực tế, độ tuổi của trẻ và khả năng khai thác của giáo viên. Nếu chỉ chú trọng số lượng mà chưa quan tâm tính phù hợp, hiệu quả sử dụng thiết bị sẽ bị hạn chế.

Nhà trường mong muốn tiếp tục được sửa chữa, nâng cấp phòng học, khu vệ sinh, khu vui chơi và công trình phụ trợ; bổ sung thiết bị phát triển vận động, đồ chơi ngoài trời, học liệu phát triển ngôn ngữ.

Đặc biệt, tại các điểm trường có đông trẻ dân tộc thiểu số, đồ dùng trực quan và học liệu phù hợp còn hỗ trợ tăng cường tiếng Việt, tạo điều kiện để trẻ tham gia hoạt động trải nghiệm, khám phá.

Trong khi đó, Trường Mầm non Xuân Đài (xã Xuân Đài) có điều kiện cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Bà Nguyễn Thị Thu - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đơn vị hiện có 34 phòng học kiên cố tại 4 điểm trường. Nhà trường vẫn cần bổ sung, thay thế một số thiết bị phục vụ trải nghiệm, phát triển thể chất và ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo bà Nguyễn Thị Thu, việc đầu tư phải căn cứ kết quả rà soát từng điểm trường, ưu tiên thiết bị còn thiếu, xuống cấp hoặc chưa đáp ứng yêu cầu, đồng thời bảo đảm an toàn và phù hợp độ tuổi.

Giáo viên Trường Mầm non Thu Cúc hướng dẫn trẻ thực hành, phát triển kỹ năng qua hoạt động tạo hình.

Đầu tư đúng nhu cầu, phát huy hiệu quả sử dụng

Từ thực tiễn giảng dạy, giáo viên các trường mầm non vùng khó ở Phú Thọ cho rằng, trang thiết bị không đơn thuần phục vụ hoạt động trên lớp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tổ chức các hoạt động phát triển toàn diện cho trẻ.

Cô Hoàng Thị Thúy Tình - giáo viên Trường Mầm non Thu Cúc cho biết, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi hiện có cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ. Ti vi, đồ dùng học tập, đồ chơi ngoài trời và nguyên vật liệu tạo hình giúp giáo viên tổ chức hoạt động trực quan, phát triển ngôn ngữ, tư duy, vận động và kỹ năng giao tiếp.

Tuy nhiên, một số thiết bị còn thiếu, chưa đồng bộ, nhất là đồ dùng phục vụ trải nghiệm, khám phá khoa học và giáo dục STEAM. Dẫn chứng từ hoạt động tìm hiểu quá trình phát triển của cây, cô Tình cho biết, hình ảnh và video trình chiếu giúp trẻ hứng thú quan sát, tích cực trả lời câu hỏi. Nhưng khi chuyển sang thực hành, việc thiếu nguyên vật liệu và đồ dùng trực quan sẽ hạn chế cơ hội tự thao tác, khám phá của trẻ.

Cùng quan điểm, cô Hà Thị Thanh Nhâm - giáo viên Trường Mầm non Xuân Đài cho rằng, đồ dùng, đồ chơi có vai trò quan trọng trong tổ chức giáo dục theo phương châm “học bằng chơi, chơi mà học”. Thông qua tranh ảnh, mô hình, đồ chơi lắp ghép và dụng cụ vận động, trẻ được rèn luyện khả năng quan sát, tư duy, sự khéo léo và kỹ năng hợp tác.

Theo bà Hà Thị Ngọc Điệp - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thu Cúc, chính sách đầu tư sẽ phát huy hiệu quả khi nguồn lực được phân bổ có trọng tâm, căn cứ nhu cầu thực tế từng cơ sở giáo dục.

Đối với trường có nhiều điểm lẻ, nếu nguồn lực chủ yếu tập trung tại điểm chính, trong khi các điểm xa trung tâm chưa được quan tâm tương xứng, chênh lệch về điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục vẫn có thể kéo dài.

Bên cạnh bổ sung trang thiết bị, nhà trường cần kinh phí bảo trì, sửa chữa, học liệu và hạ tầng phục vụ khai thác lâu dài. Những nhu cầu về máy tính, ti vi, máy chiếu, đường truyền Internet, thiết bị bếp ăn bán trú và chăm sóc sức khỏe cũng cần được xem xét phù hợp thực tế.

Từ thực tế trường mầm non ở địa bàn nghèo Phú Thọ cho thấy, yêu cầu đặt ra là chuyển từ đầu tư theo số lượng sang chú trọng mức độ phù hợp và hiệu quả sử dụng. Việc phân bổ nguồn lực cần gắn với điều kiện từng điểm trường, đồng thời quan tâm đến bảo trì, bổ sung học liệu và khả năng khai thác thiết bị.

Đầu tư đúng nhu cầu, sử dụng hiệu quả và duy trì lâu dài không chỉ cải thiện điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ mà còn góp phần thu hẹp chênh lệch giữa các điểm trường, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non tại địa bàn khó khăn của tỉnh Phú Thọ.