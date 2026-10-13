Đầu tư Thương mại SMC (SMC) thay loạt lãnh đạo tại 6 công ty thành viên

Thay loạt lãnh đạo tại 6 công ty thành viên

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã ck: SMC) vừa công bố loạt quyết định thay đổi nhân sự tại 6 công ty thành viên.

Theo thông tin được SMC công bố, doanh nghiệp đã bổ nhiệm ông Trương Xuân Dũng giữ chức giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tại 5 đơn vị, gồm Công ty TNHH Thép SMC, Công ty TNHH MTV Thương Mại SMC, Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC, Công ty TNHH MTV SMC Hiệp Phước và Công ty TNHH Thiết Bị - Tự động SMC Phú Mỹ.

Tại Công ty TNHH Liên doanh Ống thép SENDO, ông Dũng đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Các quyết định bổ nhiệm đều có hiệu lực từ ngày 9/10/2026.

Cũng từ thời điểm này, SMC miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Thắng khỏi chức danh giám đốc, người đại diện theo pháp luật tại 3 đơn vị gồm Công ty TNHH Thép SMC, Công ty TNHH MTV Thương mại SMC và Công ty TNHH MTV SMC Hiệp Phước. Ông Nguyễn Văn Hiếu thôi giữ chức giám đốc, người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Thép SMC và Công ty TNHH Liên doanh Ống thép SENDO.

Trong khi đó, ông Võ Đình Tuyên được miễn nhiệm chức danh giám đốc, người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Thiết bị - Tự động SMC Phú Mỹ.

SMC hoàn tất thoái vốn tại Tân Tạo

Trong một diễn biến khác, SMC mới đây công bố hoàn tất chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH MTV Tân Tạo vào ngày 30/9/2026. Theo doanh nghiệp, SMC và bên nhận chuyển nhượng đã hoàn tất các thủ tục theo hợp đồng chuyển nhượng cùng các thỏa thuận liên quan. Giao dịch được thực hiện theo phương án thoái vốn đã được HĐQT SMC thông qua.

Sau khi hoàn tất giao dịch, SMC không còn sở hữu phần vốn góp tại SMC Tân Tạo. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng không còn là công ty con của SMC kể từ ngày 30/9/2026.

SMC Tân Tạo hiện có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất sắt, thép, gang. Trụ sở doanh nghiệp đặt tại Lô 33, đường Trung Tâm, Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo, TP.HCM.

Doanh thu bán niên giảm 37,2%

Về bức tranh tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2026 ghi nhận doanh thu của công ty đạt 2.386,23 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 37,2% so với cùng kỳ năm trước. Dù doanh thu lao dốc, lợi nhuận sau thuế lại đảo chiều tích cực khi ghi nhận khoản lãi 45,06 tỷ đồng. Kết quả này đánh dấu sự khởi sắc lớn so với mức lỗ 81,04 tỷ đồng của nửa đầu năm ngoái, tương đương mức cải thiện 126,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đi sâu vào cấu trúc lợi nhuận, hoạt động kinh doanh cốt lõi của Đầu tư Thương mại SMC vẫn chưa thực sự thoát khỏi khó khăn. Trong kỳ kế toán bán niên, lợi nhuận gộp tạo ra chỉ đạt 61,34 tỷ đồng, hoàn toàn không đủ để bù đắp tổng chi phí vận hành lên tới 82,38 tỷ đồng bao gồm chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Công ty mẹ thoát lỗ và báo lãi hoàn toàn nhờ vào việc ghi nhận khoản lợi nhuận khác trị giá 67,53 tỷ đồng.