Đầu tư thiết chế văn hoá phải gắn với nhu cầu thực tế

Sáng 13/10, Đoàn giám sát Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh, có buổi làm việc với UBND xã Tân Thuận về kết quả đầu tư, khai thác và phát huy các thiết chế văn hoá, thể thao cấp xã.

Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh, chủ trì buổi làm việc.

Xã Tân Thuận được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Tân Đức và xã Tân Thuận, có diện tích tự nhiên 169,8 km², dân số 35.473 người. Sau sắp xếp, 24 ấp được hợp nhất còn 10 ấp.

Về đội ngũ, xã hiện có 24/42 biên chế công chức được giao.

Ông Lê Quốc Đoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Công ích xã Tân Thuận, báo cáo kết quả đầu tư, khai thác và phát huy các thiết chế văn hoá, thể thao trên địa bàn xã.

Hiện xã có 1 nhà văn hoá, thể thao cấp xã với diện tích 2.033,7 m²; đồng thời tiếp tục sử dụng 10/23 nhà văn hoá ấp sau sáp nhập. Tuy nhiên, nhiều công trình đã xuống cấp, cần sửa chữa, nâng cấp. Cả 10 ấp đều chưa có khu thể thao riêng, người dân chủ yếu sinh hoạt, tập luyện tại các sân bãi nhỏ lẻ.

Nhà văn hoá, thể thao xã có sân khấu ngoài trời và các phòng chức năng nhưng còn thiếu hội trường, sân đa năng và công trình thể thao, dụng cụ tập luyện thể thao. Hệ thống chiếu sáng hư hỏng, 5/27 cụm loa tiếp âm không hoạt động. Các thiết chế hiện có chỉ đáp ứng khoảng 50-60% nhu cầu của người dân; địa phương cũng chưa có khu vui chơi riêng cho trẻ em.

Ông Trần Minh Quyền, Trưởng ấp Lưu Hoa Thanh, nêu khó khăn trong khai thác, phát huy công năng các thiết chế văn hoá tại ấp, đồng thời đề xuất hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp.

Từ ngày 1/7/2025, xã duy trì các hoạt động hội thao, câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, thể thao, trong đó có đờn ca tài tử. Dù vậy, công tác quản lý, khai thác các thiết chế còn khó khăn do cơ sở vật chất xuống cấp, kinh phí hạn chế.

Giai đoạn 2025-2030, xã Tân Thuận dự kiến quy hoạch, đầu tư trung tâm văn hoá tại ấp Lưu Hoa Thanh; đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, phát triển các câu lạc bộ, đẩy mạnh xã hội hoá và bồi dưỡng nhân lực quản lý.

Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau Cao Xuân Thu Ngọc trao đổi về việc phát huy vai trò cộng tác viên báo chí tại địa phương và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

Ông Từ Hoàng Ân, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đề nghị địa phương rà soát hệ thống loa truyền thanh để có kế hoạch đầu tư phù hợp, đồng thời phát triển phong trào thể dục, thể thao, nâng cao đời sống văn hoá ở cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND xã Phạm Thanh Duy kiến nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí nâng cấp, đầu tư các thiết chế văn hoá, thể thao; xem xét bố trí đủ biên chế công chức.

Xã cũng đề xuất cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư các công trình còn thiếu, nhất là bể bơi phục vụ dạy bơi, phòng, chống đuối nước cho trẻ em và sân thể thao đa năng.

Phó Chủ tịch UBND xã Phạm Thanh Duy phát biểu, kiến nghị với đoàn công tác.

Kết luận buổi làm việc, bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát, ghi nhận, cơ sở vật chất của các trung tâm, nhà văn hoá trên địa bàn được đầu tư tương đối khang trang, tuy nhiên một số thiết chế chưa phát huy hết công năng, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao chưa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân.

Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh, lưu ý địa phương cần rà soát nhu cầu thực tế, xác định thứ tự ưu tiên khi đề xuất đầu tư; tránh đầu tư dàn trải, bảo đảm công trình sau khi xây dựng được khai thác hiệu quả, không lãng phí. Việc quy hoạch, xây dựng các công trình văn hoá, thể thao phải phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Trước đó, Đoàn giám sát đã kiểm tra thực tế tại Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông xã, Nhà văn hoá ấp Hiệp Bình và Nhà văn hoá ấp Lưu Hoa Thanh.