Đầu tư vào khâu quyết định chất lượng sản phẩm

Một sản phẩm vi mạch không thể chỉ được đánh giá qua ý tưởng thiết kế hay khả năng chế tạo. Để có thể tiến tới ứng dụng, sản phẩm còn phải trải qua các công đoạn phân tích, kiểm tra và đánh giá những đặc tính kỹ thuật. Năng lực kiểm định vì thế không đơn thuần là một dịch vụ hỗ trợ, mà là điều kiện để kiểm chứng chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm trong quá trình phát triển. Đây cũng là khoảng năng lực mà TP. Hồ Chí Minh đang hướng tới bổ sung.

Ngày 17/11/2026, UBND Thành phố ban hành quyết định về chủ trương đầu tư dự án mua sắm thiết bị phân tích và kiểm định vi mạch bán dẫn, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 283,9 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố. Dự án thuộc nhóm B, triển khai trong giai đoạn 2026-2029 tại Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú. Theo quyết định, dự án gồm 17 danh mục, tổng số 17 thiết bị, phục vụ các công đoạn cắt tách chip, hàn dây kết nối, gắn chip, đóng gói và đo kiểm các đặc tính cơ, điện, nhiệt, tần số vô tuyến của linh kiện vi mạch.

TP. Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu hình thành phòng thí nghiệm dùng chung trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và cảm biến vi cơ điện tử

Điểm đáng chú ý hơn cả là mục tiêu hình thành phòng thí nghiệm dùng chung trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và cảm biến vi cơ điện tử (MEMS), hướng đến phòng thí nghiệm dùng chung cấp quốc gia. Như vậy, Thành phố không chỉ đặt vấn đề trang bị thiết bị cho một đơn vị, mà hướng tới xây dựng năng lực kỹ thuật có thể phục vụ rộng hơn cho hoạt động nghiên cứu, đánh giá và phát triển sản phẩm.

Nếu được tổ chức khai thác đúng mục tiêu, hạ tầng này có thể tạo thêm điều kiện để các nhóm nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp tiếp cận thiết bị chuyên dụng, thay vì mỗi đơn vị phải tự đầu tư những hệ thống có yêu cầu kỹ thuật và chi phí lớn. Đây là hướng đi có ý nghĩa trong bối cảnh phát triển công nghiệp bán dẫn đòi hỏi sự kết nối giữa nghiên cứu, nhân lực, hạ tầng và hoạt động của doanh nghiệp.

Xây dựng năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ

Theo tiến độ dự kiến, năm 2026, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao hoàn thành các thủ tục, lập và phê duyệt dự án. Trong giai đoạn 2027-2028, Thành phố tổ chức lựa chọn nhà thầu, mua sắm, lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu và bàn giao thiết bị. Năm 2029 hoàn thành quyết toán.

Khoảng thời gian từ chủ trương đến khi thiết bị được đưa vào sử dụng đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng thời nhiều điều kiện, đặc biệt là nhân lực và phương án khai thác. Việc đưa các điều kiện vận hành vào trách nhiệm của đơn vị thực hiện cho thấy Thành phố đã tính đến bài toán sau mua sắm. Vấn đề còn lại là cụ thể hóa thành cơ chế khai thác: thiết bị phục vụ những đối tượng nào, quy trình tiếp cận ra sao, tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động thế nào và làm thế nào để năng lực phòng thí nghiệm gắn với nhu cầu thực tế của hệ sinh thái bán dẫn.

Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng của phát triển đất nước.

Đặt trong yêu cầu triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, khoản đầu tư này có thể xem là một bước cụ thể hóa định hướng tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ và làm chủ các công nghệ chiến lược. Nghị quyết 57 đặt ra yêu cầu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng của phát triển đất nước. Với TP. Hồ Chí Minh, phát triển bán dẫn không chỉ là câu chuyện thu hút dự án đầu tư, mà còn là quá trình xây dựng năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ và kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái.

Cụ thể hơn, Kế hoạch số 27-KH/BCĐTP năm 2026 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh, xác định nhiệm vụ phát triển các công nghệ chiến lược, trong đó có bán dẫn; đồng thời nhấn mạnh đầu tư hạ tầng, phát triển nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học. Những định hướng này cho thấy hạ tầng kỹ thuật chỉ thực sự phát huy tác dụng khi được đặt trong một hệ sinh thái có khả năng kết nối nghiên cứu, đào tạo và nhu cầu sản xuất.

Từ các mục tiêu đó, có thể thấy dự án thiết bị kiểm định như một phần của chiến lược xây dựng năng lực công nghệ. Khi phòng thí nghiệm có đội ngũ đủ trình độ, quy trình khai thác minh bạch và cơ chế kết nối với viện, trường, doanh nghiệp, thiết bị mới có thể chuyển hóa thành năng lực nghiên cứu và hỗ trợ phát triển sản phẩm. Đó cũng là thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả đầu tư công trong lĩnh vực công nghệ cao.

Hơn 283,9 tỷ đồng là nguồn lực đáng kể. Giá trị mà Thành phố cần hướng tới là hình thành một địa chỉ kỹ thuật có năng lực phục vụ hệ sinh thái bán dẫn. Từ đầu tư hạ tầng đến làm chủ công nghệ là một chặng đường dài, dự án lần này sẽ có ý nghĩa khi góp phần rút ngắn chặng đường ấy bằng năng lực vận hành và những kết quả nghiên cứu, kiểm định có thể đo đếm được.

Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch TP. Hồ Chí Minh tại Khu Công nghệ cao giai đoạn 2025-2030, được phê duyệt tại Quyết định số 3686/QĐ-UBND ngày 6/9/2024. Mục tiêu đến năm 2030, phát triển Khu Công nghệ cao thành trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn của quốc gia, có hệ sinh thái với hạ tầng khoa học và công nghệ, năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ, ươm tạo và thương mại hóa sản phẩm.