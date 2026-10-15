Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) thu gần 148.000 tỷ đồng sau 9 tháng, Bách Hóa Xanh tăng trưởng 34%

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã ck: MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 với doanh thu thuần đạt 147.953 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Với kế hoạch doanh thu cả năm 2026 là 185.000 tỷ đồng, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 80% mục tiêu đề ra.

Đáng chú ý, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì tại hai mảng kinh doanh chủ lực là bán lẻ điện thoại, điện máy và bán lẻ thực phẩm, hàng tiêu dùng. Trong đó, chuỗi Bách Hóa Xanh ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu cao hơn mức tăng chung của toàn hệ thống.

Điện Máy Xanh và Bách Hóa Xanh tiếp tục đóng góp lớn

Về cơ cấu, Điện Máy Xanh chiếm hơn 44% tổng doanh thu của MWG trong 9 tháng, Bách Hóa Xanh đóng góp 31%, trong khi Thế Giới Di Động, bao gồm TopZone, chiếm gần 23%. Các hoạt động khác đóng góp khoảng 2%.

Trong 9 tháng, CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh, bao gồm Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone, EraBlue và Thợ Điện Máy Xanh, đạt doanh thu gần 99.200 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ và đã loại trừ doanh thu nội bộ.

Ảnh: MWG

Theo MWG, tăng trưởng được ghi nhận trên tất cả các chuỗi và ngành hàng, chủ yếu đến từ các cửa hàng hiện hữu thay vì mở mới. Doanh thu trên mỗi cửa hàng hiện hữu (SSSG) tăng 30%. Đáng chú ý, doanh thu từ hình thức mua trả chậm tăng 50% so với cùng kỳ, đóng góp 38% tổng doanh thu của khối Điện Máy Xanh.

Tại Indonesia, EraBlue ghi nhận doanh thu 4.635 tỷ IDR trong 9 tháng, tăng 86% so với cùng kỳ. Chuỗi này mở thêm 156 cửa hàng trong 9 tháng đầu năm, đồng thời doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu tăng 13%.

Trong quý IV, khối Điện Máy Xanh hướng tới mùa mua sắm cao điểm cuối năm và các sản phẩm Apple mới, trong đó có iPhone Duo. Chuỗi đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 30% trong cả năm so với năm trước.

Bách Hóa Xanh tăng trưởng gần 34%

Ở mảng bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng, Bách Hóa Xanh đạt doanh thu lũy kế 9 tháng 45.900 tỷ đồng, tăng gần 34% so với cùng kỳ. Hai nhóm ngành hàng đóng góp chính vào tăng trưởng của chuỗi là thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Đáng chú ý, các cửa hàng Bách Hóa Xanh mở mới trong năm 2026 đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp độ cửa hàng sau khi tính cả khấu hao và chi phí kho vận.

Ở các mảng kinh doanh còn lại, chuỗi nhà thuốc An Khang ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu năm 2026 tăng 22% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp tiếp tục cải thiện hiệu quả vận hành, hướng tới mục tiêu đóng góp lợi nhuận cho tập đoàn trong năm nay.

Trong khi đó, chuỗi AVAKids duy trì doanh thu ổn định so với cùng kỳ, đồng thời tập trung tối ưu hóa chi phí.

Tính đến cuối tháng 9/2026, tổng mạng lưới của MWG đạt 7.777 cửa hàng, gồm 3.340 cửa hàng thuộc nhóm Điện Máy Xanh (bao gồm Erablue), 3.904 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 438 nhà thuốc An Khang và 95 cửa hàng AVAKids.

Với kết quả kinh doanh 9 tháng, MWG đang tiến gần hơn đến mục tiêu doanh thu 185.000 tỷ đồng trong năm 2026. Doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu khoảng 30% so với cùng kỳ trong cả năm, với kỳ vọng từ các chuỗi kinh doanh chủ lực và mùa mua sắm cao điểm cuối năm.

MWG sắp chi hơn 1.476 tỷ đồng cổ tức

Ở một diễn biến khác, cuối tháng 9, HĐQT MWG đã thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2025 với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 8/10 và thời gian dự kiến thanh toán vào ngày 16/10.

Với hơn 1,47 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, MWG dự kiến chi khoảng 1.476 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trước đó, vào đầu tháng 8, doanh nghiệp đã hoàn tất chi trả cổ tức đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 10%. Theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, MWG dự kiến chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 20%, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu hoàn tất đợt chi trả thứ hai, MWG sẽ hoàn thành kế hoạch cổ tức năm 2025 đã được cổ đông thông qua.