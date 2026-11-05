Đầu tư Thành Thành Công vừa chi hơn 138 tỷ đồng mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Thành Thành Công vừa công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn đối với 2 lô trái phiếu có mã TTCCH2327001 và TTCCH2327002.

Cụ thể, vào ngày 4/11/2026, Đầu tư Thành Thành Công đã hoàn tất mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu TTCCH2327002. Lô trái phiếu này gồm 900 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 90 tỷ đồng. Giá trị mua lại thực tế đạt gần 102 triệu đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu có kỳ hạn 47 tháng, được phát hành trước đó và ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu là 31/10/2027.

Trước đó, vào ngày 2/11/2026, doanh nghiệp cũng đã hoàn tất mua lại toàn bộ giá trị còn lại đang lưu hành của lô trái phiếu TTCCH2327001, với tổng giá trị 48,3 tỷ đồng. Giá trị mua lại thực tế hơn 100,06 triệu đồng/trái phiếu. Lô TTCCH2327001 được Đầu tư Thành Thành Công phát hành ngày 31/10/2023, với tổng giá trị phát hành 180 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm và ngày đáo hạn theo kế hoạch là 31/10/2027.

Như vậy, chỉ trong vài ngày đầu tháng 11/2026, Đầu tư Thành Thành Công đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ giá trị còn lại của 2 lô trái phiếu, với tổng giá trị theo mệnh giá hơn 138 tỷ đồng.

Về bức tranh tài chính, theo báo cáo bán niên 2026, tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của Đầu tư Thành Thành Công đạt hơn 7.408 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Vốn góp của chủ sở hữu được duy trì ở mức 3.000 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 594 tỷ đồng, tăng khoảng 71 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả tại cuối kỳ ở mức gần 22.440 tỷ đồng, tăng khoảng 285 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong đó, nợ vay ngân hàng tăng 591 tỷ đồng, lên hơn 8.901 tỷ đồng. Mức tăng này được bù đắp một phần bởi khoản nợ phải trả khác giảm 307 tỷ đồng, xuống còn 12.318 tỷ đồng. Riêng nợ vay từ phát hành trái phiếu được ghi nhận ở mức 1.220 tỷ đồng.