Đầu tư Thành Thành Công: Chi hơn trăm tỷ mua lại trái phiếu trước hạn, lợi nhuận bán niên đạt 594 tỷ đồng

Gom tiền mua lại hai lô trái phiếu trước hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa tiếp nhận và công bố các văn bản thông tin từ Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công liên quan đến kết quả mua lại trái phiếu trước thời gian đáo hạn.

Cụ thể, vào ngày 04/11/2026, doanh nghiệp này đã thực hiện thủ tục mua lại trước hạn toàn bộ số lượng trái phiếu đang lưu hành thuộc lô mã TTCCH2327002. Giá trị mua lại thực tế được ghi nhận là gần 102 triệu đồng cho mỗi trái phiếu. Theo hồ sơ phát hành, lô trái phiếu mã TTCCH2327002 bao gồm 900 trái phiếu với mệnh giá quy định 100 triệu đồng, tương ứng với tổng giá trị huy động ban đầu là 90 tỷ đồng. Kỳ hạn của lô trái phiếu này là 47 tháng, với ngày đáo hạn theo kế hoạch thiết lập ban đầu là 31/10/2027.

Ngay trước đó vào ngày 02/11/2026, Đầu tư Thành Thành Công cũng đã tất toán thành công giá trị còn lại đang lưu hành của lô trái phiếu mang mã số TTCCH2327001. Tổng giá trị của lô này đạt 48,3 tỷ đồng, với giá trị mua lại thực tế đạt hơn 100,06 triệu đồng mỗi trái phiếu. Dữ liệu từ cơ quan quản lý cho thấy, đây là lô trái phiếu được doanh nghiệp phát hành vào ngày 31/10/2023 với tổng giá trị phát hành ban đầu lên tới 180 tỷ đồng. Tương tự như lô kể trên, lô này có kỳ hạn 4 năm và ngày đáo hạn kế hoạch là 31/10/2027.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công hoạt động với tư cách là một đơn vị thành viên trọng yếu thuộc hệ sinh thái của tập đoàn TTC Group. Về cơ cấu nhân sự quản trị, bà Huỳnh Thị Bích Ngọc, hiện đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch TTC Group, đồng thời đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật tại pháp nhân Đầu tư Thành Thành Công.

Lãi ròng bán niên tăng trưởng, nợ phải trả vượt 22.000 tỷ

Cùng với việc chủ động cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu, Đầu tư Thành Thành Công cũng công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản cho kỳ báo cáo bán niên năm 2026. Tính đến ngày 30/06/2026, quy mô vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt hơn 7.408 tỷ đồng, ghi nhận mức giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu này, chỉ tiêu vốn điều lệ vẫn được duy trì ổn định ở mức 3.000 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh trong nửa đầu năm 2026 cho thấy sự khả quan khi doanh nghiệp báo cáo mức lợi nhuận ròng đạt gần 594 tỷ đồng. Con số này ghi nhận mức tăng thêm 71 tỷ đồng so với thành quả đạt được trong cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, áp lực nợ của công ty vẫn ở mức cao. Tại thời điểm kết thúc kỳ báo cáo bán niên, tổng nợ phải trả của Đầu tư Thành Thành Công chạm mức gần 22.440 tỷ đồng, tăng 285 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Sự biến động về quy mô nợ chủ yếu xuất phát từ việc doanh nghiệp tăng thêm 591 tỷ đồng nợ vay ngân hàng, đưa dư nợ kênh này lên mức hơn 8.901 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, công ty đã nỗ lực giảm bớt 307 tỷ đồng các khoản nợ phải trả khác, đưa hạng mục này lùi về mức 12.318 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nợ, dư nợ vay từ kênh phát hành trái phiếu của Đầu tư Thành Thành Công vẫn duy trì ở mức 1.220 tỷ đồng tính đến cuối quý 2/2026. Ngoài hai lô trái phiếu vừa được mua lại trước hạn nêu trên, khoản dư nợ này còn bao gồm lô trái phiếu mã TTCCH2229002 với giá trị phát hành ban đầu là 600 tỷ đồng. Báo cáo cũng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đã thực hiện thanh toán đầy đủ tổng cộng 56,6 tỷ đồng tiền lãi định kỳ cho 5 lô trái phiếu đang lưu hành trên thị trường.