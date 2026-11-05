Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP) sắp chi hơn 1.089 tỷ đồng tạm ứng cổ tức, vượt 34,8% kế hoạch lợi nhuận

Dự kiến chi hơn 1.000 tỷ đồng trả cổ tức

CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã ck: SIP) vừa thông báo dự kiến ngày 20/11 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 với tỷ lệ 45%. Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 4.500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11/12.

Với 242,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Đầu tư Sài Gòn VRG sẽ phải chi khoảng 1.089,5 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

Đồng thời, ngày 20/11, doanh nghiệp cũng sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản. Thời gian lấy ý kiến dự kiến diễn ra trong tháng 12/2026, song nội dung cụ thể chưa được công bố.

Lợi nhuận 9 tháng vượt kế hoạch cả năm

Về kết quả kinh doanh, quý III/2026, Đầu tư Sài Gòn VRG ghi nhận doanh thu 2.425,82 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Dù doanh thu đi lên, lợi nhuận sau thuế lại ghi nhận sự sụt giảm nhẹ 2,7%, đạt mức 371,3 tỷ đồng.

Sự sụt giảm này xuất phát từ việc biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ mức 16,4% của cùng kỳ xuống còn 14,5%. Tương ứng, lợi nhuận gộp trong kỳ giảm 4,1%, ghi nhận ở mức 351,58 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính trong quý III có sự biến động mạnh. Doanh thu tài chính vọt lên mức 242,82 tỷ đồng, tăng 39,8%. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính cũng tăng đột biến 159%, chạm mức 117,54 tỷ đồng. Dù chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp được tiết giảm mạnh 57% xuống còn 23,78 tỷ đồng, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp vẫn không thể vượt qua mức thực hiện của cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Đầu tư Sài Gòn VRG ghi nhận doanh thu đạt 7.002,9 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.178,3 tỷ đồng, tăng 6,9%. Với kế hoạch kinh doanh năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua là tổng doanh thu 5.940,25 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 874,18 tỷ đồng, doanh nghiệp đã hoàn thành 134,8% chỉ tiêu lợi nhuận chỉ sau 3/4 chặng đường của năm tài chính.