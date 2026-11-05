Đầu tư ra nước ngoài tăng mạnh, Lào dẫn đầu hút vốn Việt

Theo số liệu Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 10 tháng năm 2026 có 132 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 1,87 tỷ USD, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước; có 34 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 1,54 tỷ USD, gấp 4,3 lần.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 3,41 tỷ USD, gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo lĩnh vực, hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ đạt 684,8 triệu USD, chiếm 20,1% tổng vốn đầu tư; vận tải kho bãi đạt 639,4 triệu USD, chiếm 18,8%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 585,8 triệu USD, chiếm 17,2%.

Xét về lãnh thổ nhận đầu tư, trong 10 tháng năm 2026, có 37 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam.

Trong đó, Lào là nước dẫn đầu với 670,9 triệu USD, chiếm 19,7% tổng vốn đầu tư; Cộng hòa Dominica ghi nhận 560,0 triệu USD, chiếm 16,4%; Campuchia đạt 487,0 triệu USD, chiếm 14,3%; Ấn Độ đạt 361,7 triệu USD, chiếm 10,6%; Indonesia đạt 340,2 triệu USD, chiếm 10,0%; Philippines ghi nhận 193,6 triệu USD, chiếm 5,7%; Kazakhstan đạt 149,9 triệu USD, chiếm 4,4%; Hoa Kỳ gần 100 triệu USD, chiếm 2,9%.

Ngược lại, theo số liệu Bộ Tài chính, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/10 đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74,0% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất từ năm 2009 đến nay.

Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 10 tháng ước đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất trong cùng kỳ 10 tháng của 5 năm qua

Trong số 80 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 9,52 tỷ USD, chiếm 31,0% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Hàn Quốc 5,81 tỷ USD, chiếm 18,9%; Luxembourg 4,99 tỷ USD, chiếm 16,2%; Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) 3,57 tỷ USD, chiếm 11,6%; Trung Quốc 2,77 tỷ USD, chiếm 9,0%; Nhật Bản 1,58 tỷ USD, chiếm 5,1%; Hà Lan 438,5 triệu USD, chiếm 1,4%.