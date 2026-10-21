Đầu tư quỹ Bảo hiểm xã hội: An toàn là điều kiện tiên quyết, bảo toàn quỹ là giới hạn

Quốc hội Khóa XVI

Sáng 21/10, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày trước Quốc hội tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo tóm tắt thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Ảnh: QH

Không đầu tư quỹ tại ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết Dự án Luật sửa đổi, hoàn thiện liên quan đến khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ BHXH.

Tại Tờ trình số 111/TTr-CP ngày 24/3/2026, Chính phủ đã trình Quốc hội bổ sung một điểm vào khoản 1 Điều 122 Luật BHXH năm 2024. Đó là điểm e: Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước và vốn doanh nghiệp nhà nước từ 50% vốn điều lệ trở lên bảo đảm điều kiện theo quy định của Chính phủ.

Thực hiện kết luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 722/TB-VPQH ngày 4/4/2026 của Văn phòng Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan có liên quan cập nhật, bổ sung việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đầu tư quỹ BHXH.

Trên cơ sở này, Chính phủ đề xuất phương án sửa đổi điểm c khoản 1 và khoản Điều 122 như sau: Tiền gửi tại các ngân hàng gồm: Ngân hàng thương mại nhà nước; Ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước trên 50% vốn điều lệ;

Ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trên 50% vốn điều lệ, ngân hàng thương mại cổ phần có vốn doanh nghiệp nhà nước trên 50% vốn điều lệ.

Không thực hiện đầu tư quỹ BHXH tại các ngân hàng thương mại đang được kiểm soát đặc biệt.

Bổ sung quy định giao Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí, cơ chế đánh giá, lựa chọn, giám sát, kiểm soát rủi ro, lộ trình đa dạng hóa, danh mục đầu tư, cơ cấu đầu tư và phương thức đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, bảo đảm nguyên tắc quy định tại Điều 121 của Luật này.

Chính phủ cho rằng, phương án này sẽ bảo đảm nguyên tắc an toàn hơn so với phương án trước đây đã trình Quốc hội tại Tờ trình số 111/TTr-CP.

Đồng thời, góp phần mở rộng danh mục đầu tư so với Luật BHXH năm 2024 nên phù hợp với chủ trương tại Nghị quyết số 28-NQ/TW và Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV.

Các đại biểu làm việc tại Hội trường. Ảnh: QH

An toàn quỹ là điều kiện tiên quyết

Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Văn hóa và Xã hội (UBVHXH) của Quốc hội thấy rằng, Chính phủ cơ bản đã tiếp thu ý kiến Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này.

Việc sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 122 theo hướng chỉ quy định chung về các ngân hàng được nhận tiền gửi từ quỹ BHXH; sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 122 theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí, cơ chế đánh giá, lựa chọn, giám sát, kiểm soát rủi ro là phù hợp.

Bên cạnh đó, UBVHXH thấy rằng dự thảo Luật cần bổ sung quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong hoạt động đầu tư quỹ. UBVHXH nhấn mạnh vai trò của Hội đồng quản lý BHXH, cơ quan BHXH trong việc quyết định và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về danh mục đầu tư, cơ cấu đầu tư và phương thức đầu tư cụ thể nhằm bảo đảm an toàn, bảo toàn, bền vững và hiệu quả của quỹ theo Kết luận số 276.

Đồng thời, Ủy ban đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc: “dự thảo Luật chỉ quy định đầu tư quỹ theo các nguyên tắc: an toàn là điều kiện tiên quyết; bảo toàn quỹ là giới hạn không được vượt qua; hiệu quả là yêu cầu bắt buộc; minh bạch, trách nhiệm là cơ chế bảo đảm thực hiện".

Ủy ban đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát để bảo đảm thống nhất với định hướng về cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Trong thời gian tới trước mắt chỉ luật hóa những nội dung đã chín, đã rõ, đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn.