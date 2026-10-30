Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI): Lên sàn UPCoM với định giá vốn hóa vượt 11.300 tỷ đồng

Chính thức giao dịch trên UPCoM sau đợt phát hành cổ phiếu nghìn tỷ

Ngày 29/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành Quyết định số 1307 chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HGI). Đây là đơn vị thành viên trực thuộc Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HAG). Theo nội dung quyết định, mã chứng khoán HGI đăng ký giao dịch 187,3 triệu cổ phiếu phổ thông trên thị trường dành cho các công ty đại chúng chưa niêm yết UPCoM. Với mệnh giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch theo mệnh giá đạt 1.873 tỷ đồng.

Quyết định đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch tập trung được thực hiện ngay sau khi Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và phát triển nông nghiệp này đã chào bán thành công 18,8 triệu cổ phiếu, tương đương 11,16% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành. Với mức giá chào bán đạt 60.600 đồng mỗi cổ phiếu, doanh nghiệp thu về số tiền tối đa 1.139,3 tỷ đồng. Dựa trên mức giá phát hành này, giá trị vốn hóa thị trường của Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ước tính đạt khoảng 11.350 tỷ đồng.

Nguồn vốn mới huy động được ban lãnh đạo công ty phân bổ cụ thể cho các hoạt động tài chính và sản xuất. Theo phương án sử dụng vốn, doanh nghiệp dự kiến trích 1.063,3 tỷ đồng, tương đương khoảng 93% tổng số tiền thu về để thực hiện cơ cấu lại năng lực tài chính và thanh toán các khoản nợ vay. Số tiền 76 tỷ đồng còn lại được phân bổ thanh toán các hợp đồng cung ứng vật tư nông nghiệp, mua sắm cây giống và phân bón phục vụ trực tiếp cho mảng kinh doanh cốt lõi.

Biên lợi nhuận gộp xấp xỉ 49%, thu về 781 tỷ đồng lãi ròng bán niên

Bức tranh tài chính của Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai trước thềm lên sàn ghi nhận các chỉ số hiệu quả hoạt động ở mức cao. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đạt doanh thu 2.185 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận 1.067 tỷ đồng. Tỷ lệ lợi nhuận gộp trên doanh thu theo đó đạt mức 48,82%, cho thấy khả năng kiểm soát giá vốn rất tốt trong quá trình vận hành các dự án nông nghiệp.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí hoạt động và thuế phát sinh trong kỳ, Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai báo lãi ròng 781 tỷ đồng. Dù sở hữu biên lợi nhuận gộp ở mức khả quan, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn khoảng cách khá xa so với mục tiêu đề ra cho cả năm.

Cụ thể, đối chiếu với kế hoạch tài chính đã được thông qua cho năm 2026, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm mới giúp công ty hoàn thành 29,31% chỉ tiêu tổng doanh thu. Tương tự, tiến độ thực hiện kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cả năm cũng dừng lại ở mức 43,08%. Việc cổ phiếu chính thức giao dịch tập trung sẽ yêu cầu doanh nghiệp phải nỗ lực gia tăng hiệu quả kinh doanh trong nửa cuối năm, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về công bố thông tin minh bạch đối với kết quả hoạt động trên thị trường chứng khoán.