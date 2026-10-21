Đầu tư phát triển nông nghiệp xanh - thông minh - bền vững

ĐBP - Phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, Điện Biên đang từng bước đổi mới tư duy phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, thông minh và bền vững. Việc thu hút nguồn lực đầu tư, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ đang mở ra hướng phát triển mới, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, giảm chi phí sản xuất và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Hiện nay Điện Biên có 20.800ha cà phê. Trong ảnh: Nông dân xã Búng Lao thu hoạch cà phê.

Tại xã biên giới Sín Thầu, những diện tích trồng mía đang mở ra triển vọng phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa. Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, cùng lợi thế giao thương qua Cửa khẩu A Pa Chải, địa phương đã lựa chọn cây mía để từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung, hướng tới liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Sín Thầu cho biết: Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/ĐU ngày 20/3/2026 về tập trung thu hút nguồn lực đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh phát triển kinh tế Cửa khẩu A Pa Chải giai đoạn 2026 - 2030. Trên cơ sở đó, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá tiềm năng, lợi thế để lựa chọn những mô hình kinh tế phù hợp, có hiệu quả; ưu tiên phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chăn nuôi, chế biến nông sản, dịch vụ và các sản phẩm đặc trưng. Trong đó, việc hình thành những vùng sản xuất tập trung, gắn với doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ được xác định là giải pháp quan trọng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực biên giới.

Đến nay, xã Sín Thầu đã hình thành vùng trồng mía khoảng 35ha tại các bản Phứ Ma, Tá Miếu và Suối Voi. Qua quá trình chăm sóc, cây mía sinh trưởng, phát triển tốt, bước đầu cho thấy khả năng thích nghi với điều kiện tự nhiên của địa phương. Kết quả sơ kết, đánh giá mô hình vào tháng 6/2026 của cơ quan chức năng và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nguyên liệu Giang Thành Trung Vân (Trung Quốc) cho thấy, năng suất mía dự kiến đạt khoảng 80 tấn/ha, những diện tích được chăm sóc tốt có thể đạt 100 tấn/ha. Đây là tín hiệu tích cực để địa phương tiếp tục nghiên cứu mở rộng quy mô sản xuất, từng bước hình thành vùng nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu. Trên cơ sở kết quả bước đầu, xã Sín Thầu đặt mục tiêu đến hết năm 2026 phát triển thêm 150ha mía, phấn đấu đến năm 2028 hình thành vùng trồng khoảng 500ha.

Cùng với việc hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học, công nghệ đang trở thành hướng đầu tư được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh quan tâm. Điển hình là Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hải Trang Farm, đơn vị đã chủ động đầu tư, ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong sản xuất nông nghiệp. Ông Nguyễn Duy Hải, Đại diện Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hải Trang Farm, xã Mường Ảng cho biết: Thực tế, phương thức sản xuất nông nghiệp truyền thống tại nhiều địa phương vẫn phụ thuộc lớn vào lao động thủ công, nhất là trong khâu chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh. Vào mùa mưa, địa hình trơn trượt, giao thông khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất; trong khi mùa khô kéo dài đặt ra yêu cầu sử dụng hiệu quả nguồn nước và vật tư nông nghiệp. Việc đưa UAV vào sản xuất đã góp phần giải quyết những khó khăn này. Thiết bị có khả năng phun phân bón lá, thuốc bảo vệ thực vật trên diện tích lớn trong thời gian ngắn, giảm nhu cầu sử dụng lao động trực tiếp, đồng thời giúp người sản xuất chủ động hơn trong chăm sóc cây trồng, nhất là ở những thời điểm cần xử lý sâu bệnh kịp thời.

Qua thực tiễn triển khai, việc ứng dụng UAV bước đầu cho thấy hiệu quả trong nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí và cải thiện điều kiện làm việc. Với khả năng thiết lập đường bay, điều chỉnh lưu lượng phun phù hợp với từng loại cây trồng và đặc điểm địa hình, thiết bị giúp kiểm soát quá trình sử dụng vật tư nông nghiệp, hạn chế lãng phí nước, thuốc bảo vệ thực vật. Đặc biệt, người lao động giảm được thời gian tiếp xúc trực tiếp với hóa chất, góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao an toàn trong sản xuất. Đây là những yếu tố quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang phương thức canh tác hiện đại, thân thiện hơn với môi trường.

Sau nhiều năm thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp tỉnh nhà đang có những chuyển biến tích cực, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với phát triển những cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao. Đến hết tháng 9/2026, toàn tỉnh có trên 10.000ha lúa chất lượng cao, hơn 20.800ha cà phê, trên 19.400ha mắc ca và gần 5.000ha cây ăn quả các loại. Đáng chú ý, Điện Biên hiện đứng thứ hai cả nước về diện tích mắc ca và thứ ba về diện tích cà phê Arabica. Cùng với mở rộng quy mô sản xuất, tỉnh chú trọng xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 2 chỉ dẫn địa lý cùng 9 nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận; có 19,75ha sản xuất hữu cơ và 33,05ha trồng trọt được cấp chứng nhận VietGAP còn hiệu lực. Các cơ quan chuyên môn tiếp tục duy trì quản lý, theo dõi, hướng dẫn 16 vùng trồng đối với những cây trồng chủ lực như mắc ca, cà phê và cây ăn quả, tạo nền tảng phát triển sản xuất theo hướng an toàn, bền vững.

Những kết quả đạt được cho thấy hướng đi đúng đắn trong quá trình cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức sản xuất, thu hút nguồn lực đầu tư và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ. Khi lợi thế đất đai, khí hậu được khai thác hiệu quả, công nghệ hiện đại được ứng dụng rộng rãi và giá trị nông sản ngày càng được nâng cao, nông nghiệp Điện Biên sẽ có thêm động lực phát triển theo hướng xanh, thông minh, bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.