Đầu tư phát triển công nghệ chiến lược, công nghiệp công nghệ số

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện năm 2027 là 11,8 tỷ đồng (không bao gồm kinh phí đầu tư xây dựng Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng). Theo kế hoạch, thành phố tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển hạ tầng số; hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và nâng cao năng lực; phát triển doanh nghiệp công nghệ số; đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường.

Về hạ tầng, thành phố tập trung phát triển mạng 5G, phấn đấu phủ sóng 99% dân số, sẵn sàng triển khai thử nghiệm 6G và đưa vào hoạt động thêm tối thiểu 2 tuyến cáp quang biển mới; đồng thời khai thác 5G, IoT, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ phát triển công nghiệp công nghệ số...