Đầu tư Phát triển Bắc Minh (SBM) báo lãi quý III/2026 giảm 8%, tiền mặt 'bốc hơi' mạnh

CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh (mã ck: SBM) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 và 9 tháng đầu năm.

Theo đó, trong quý III, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 87,6 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán tăng nhẹ từ 35,9 tỷ đồng lên mức 36,5 tỷ đồng, lợi nhuận gộp giảm 6% xuống còn 51 tỷ đồng.

Cùng lúc đó, doanh thu tài chính đạt gần 630 triệu đồng, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ. Chi phí thuế tăng 12%, lên gần 6 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, SBM ghi nhận hơn 43 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý III, giảm 8% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, SBM đạt doanh thu đạt 203,5 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Phần lớn doanh thu đến từ hoạt động của 5 nhà máy thủy điện đang vận hành gồm Suối Sập 3, Tà Cọ, Thoong Gót, Nà Tẩu và Nậm Công 3. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt hơn 96 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Kết quả này cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi của SBM vẫn duy trì quy mô tương đối ổn định, dù biên lợi nhuận chịu sức ép trong quý III/2026.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của SBM đạt 607,4 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản của doanh nghiệp tiếp tục tập trung chủ yếu ở tài sản dài hạn, trong đó tài sản cố định hữu hình có giá trị còn lại khoảng 493 tỷ đồng. Lượng tiền mặt và tiền gửi của SBM cuối quý III còn khoảng 62 tỷ đồng, giảm 36% so với đầu năm. Theo doanh nghiệp, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chi trả cổ tức và tất toán các khoản nợ vay trong kỳ.

Ở chiều ngược lại, phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 6%, lên khoảng 32 tỷ đồng. Về nguồn vốn, nợ phải trả của SBM giảm 19% so với đầu năm, xuống còn 60 tỷ đồng và toàn bộ là nợ ngắn hạn. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn giảm 33%, còn khoảng 28 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt hơn 547 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Dù vậy, với dư nợ vay chỉ khoảng 28 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của SBM ở mức khoảng 5%.