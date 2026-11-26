- Nhìn lại năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số và định hướng chuyển dịch mạnh sang các lĩnh vực ưu tiên. Ông đánh giá như thế nào về những kết quả đã đạt được cũng như những vấn đề cần tiếp tục cải thiện?

- Năm 2026, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, nền kinh tế đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 9 tháng, GDP tăng 9,1%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,5%, dịch vụ tăng 9,5%. Một số ngành ghi nhận mức tăng trưởng khá cao như chế biến, chế tạo tăng 11,36%; xây dựng tăng 12%; vận tải và kho bãi tăng 11%.

Năm 2026, kinh tế Việt Nam đạt được nhiều kết quả tích cực. Ảnh: Hoàng Linh

Có thể điểm qua 3 kết quả nổi bật. Thứ nhất, chính sách tài khóa và tiền tệ được phối hợp hài hòa, góp phần kiểm soát lạm phát ở mức 4,52%, đồng thời duy trì các cân đối lớn của nền kinh tế. Thứ hai, cải cách thể chế tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với tinh gọn bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thứ ba, đầu tư công được thúc đẩy, với tỷ lệ giải ngân đạt 74,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao tính đến đầu tháng 11/2026. Việc thu hút nguồn lực tư nhân vào các dự án hạ tầng và phát triển thị trường vốn cũng mở ra thêm cơ hội huy động vốn dài hạn.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn một số vấn đề cần cải thiện.

Trước hết là nâng cao chất lượng tăng trưởng, đặc biệt là năng suất lao động và đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp. Tỷ trọng đóng góp của TFP khoảng 48% năm 2025, trong khi mục tiêu phấn đấu là 55%. Cùng với đó, cần nâng cao hiệu quả đầu tư, giảm hệ số ICOR từ 6,4 xuống 4,8, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải và tháo gỡ những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, pháp lý đất đai.

Thứ hai, cần giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Đến cuối tháng 10-2026, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế khoảng 20.800 nghìn tỷ đồng, trong khi nhu cầu vốn dài hạn cho hạ tầng, năng lượng và công nghệ ngày càng lớn, tạo áp lực lên thanh khoản và lãi suất. Vì vậy, cần đa dạng hóa các kênh dẫn vốn, phát triển thị trường trái phiếu dự án, trái phiếu xanh và các sản phẩm tài chính khác.

Thứ ba, cần chuyển dịch căn bản chất lượng nguồn nhân lực, giảm phụ thuộc vào lao động giá rẻ, tăng cường đào tạo nhân lực có kỹ năng và trình độ kỹ thuật cao. Các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, dữ liệu lớn và tự động hóa cần được ưu tiên đầu tư, gắn với nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo.

TS Nguyễn Hải Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội. Ảnh: PV

- Năm 2027, Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 10%. Với mục tiêu này, nhu cầu vốn cho phát triển sẽ như thế nào và Việt Nam có thể huy động từ những nguồn nào, thưa ông?

- Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2027, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần huy động khoảng 6,4 triệu tỷ đồng, tương đương 38% GDP. Trong đó, vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước dự kiến khoảng 1,76 triệu tỷ đồng; FDI chiếm gần 14% và khu vực tư nhân trong nước chiếm khoảng 56%.

Đối với vốn Nhà nước, cần tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên, đẩy mạnh phát hành trái phiếu Chính phủ, huy động vốn ODA và khai thác hiệu quả nguồn lực từ doanh nghiệp Nhà nước.

Về FDI, vốn giải ngân năm 2025 đạt 27,6 tỷ USD, trong khi 10 tháng năm 2026 đạt khoảng 24 tỷ USD; vốn đăng ký gần 55 tỷ USD. Đây là tín hiệu tích cực về niềm tin của nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Tuy nhiên, khu vực tư nhân trong nước vẫn là động lực huy động vốn quan trọng. Muốn khơi thông nguồn lực này, cần đột phá về thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn và mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, cần giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, đa dạng hóa kênh huy động vốn thông qua thị trường cổ phiếu, trái phiếu, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A), cũng như vay vốn quốc tế. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức tài chính quốc tế.

Thị trường chứng khoán còn nhiều dư địa phát triển khi vốn hóa hiện đạt khoảng 82% GDP. Bên cạnh đó, quy mô tài sản quản lý của ngành quản lý quỹ đã tăng gấp 2-3 lần, cho thấy tiềm năng thu hút dòng vốn đầu tư chuyên nghiệp, dài hạn. Vì vậy, cần nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế phù hợp để phát triển ngành quản lý quỹ, tăng tính ổn định cho thị trường chứng khoán và bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế.

- Trong chiến lược đầu tư bền vững để thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia, vai trò của khu vực Nhà nước và tư nhân cần được định vị như thế nào? Từ đó, doanh nghiệp cần lưu ý những gì khi hoạch định chiến lược cho giai đoạn mới?

- Theo tôi, cần xác định rõ vai trò của từng khu vực để phối hợp hiệu quả trong huy động và sử dụng nguồn lực. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt; vốn đầu tư công vừa phục vụ các dự án trọng điểm, vừa là vốn mồi thu hút đầu tư xã hội. Thông qua quy hoạch và lựa chọn các dự án có tính lan tỏa, Nhà nước tạo điều kiện phát triển hạ tầng, chuyển giao công nghệ và hình thành các không gian tăng trưởng mới.

Trong khi đó, khu vực tư nhân cần trở thành động lực đầu tư chủ yếu, trực tiếp phát triển năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong bối cảnh hội nhập, phát triển bền vững cũng là điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Từ đó, doanh nghiệp cần lưu ý một số định hướng. Trước hết, chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, lấy năng suất và hiệu quả sử dụng vốn làm trọng tâm. Doanh nghiệp cần giảm phụ thuộc vào tài nguyên, lao động giá rẻ, tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo.

Thứ hai, chuyển từ tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn sang tạo lập giá trị bền vững, gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Việc minh bạch thông tin, chuẩn hóa quản trị, giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng và phát triển kinh tế tuần hoàn sẽ giúp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao khả năng tiếp cận vốn xanh và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thứ ba, cơ cấu lại nguồn vốn, đa dạng hóa kênh huy động, giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng ngắn hạn. Doanh nghiệp cần chủ động tiếp cận thị trường trái phiếu, cổ phiếu, trái phiếu xanh và các quỹ đầu tư để tạo nguồn vốn ổn định cho kế hoạch dài hạn.

Cuối cùng, cần chủ động nắm bắt cơ hội từ những lĩnh vực được xác định là động lực phát triển mới, như hạ tầng giao thông, logistics, đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), nhà ở xã hội và các dự án hợp tác công tư (PPP). Bên cạnh đó, xu hướng già hóa dân số cũng mở ra tiềm năng phát triển kinh tế bạc, với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm dài hạn và nhà ở dưỡng lão.

Xin cảm ơn ông!